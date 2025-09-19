Morelos, Tabasco y Guanajuato, los estados donde da más miedo vivir, según el Inegi

Morelos, Tabasco y Guanajuato: los estados donde más miedo da vivir, según Inegi
El estudio revela que la inseguridad ha modificado rutinas. Foto: IA

Morelos, Tabasco y Guanajuato se colocaron como las entidades donde la gente se siente más insegura para vivir, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (Envipe) 2025, del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

A nivel nacional, 75.6 % de la población de 18 años y más considera inseguro vivir en su estado por la delincuencia, un aumento respecto al 73.6% del año anterior.

El miedo también se refleja en la vida cotidiana: 64.7% dijo sentirse inseguro en su municipio y 40.5% en su colonia o localidad.

Los estados más inseguros para vivir

Los porcentajes más altos de percepción de inseguridad se registraron en:

  • Morelos: 90.1%
  • Tabasco: 89.8%
  • Guanajuato: 88.5%

En contraste, los más bajos de percepción de inseguridad fueron:

  • Baja California Sur, con 37.4%
  • Coahuila, con 37.7%
  • Yucatán, que muestra 39.6 %

El miedo cambia hábitos diarios

El estudio también revela que la inseguridad ha modificado rutinas. El 62.6% de la población dejó de permitir que menores salgan solos, mientras que 46.4% evita salir de noche.

Además, sólo 40.3% de los mexicanos dijo sentirse seguro al caminar sin compañía por la noche cerca de su vivienda.

Los datos del Inegi muestran que la percepción de inseguridad sigue al alza y que, en estados como Morelos, Tabasco y Guanajuato, el miedo a la delincuencia es una constante en la vida diaria.

