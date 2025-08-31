GENERANDO AUDIO...

Cámara de Diputados. Foto: Cuartoscuro.

El grupo parlamentario de Morena acordó respetar la Ley Orgánica del Congreso y, con ello, la alternancia en la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados; sin embargo, se opone a los perfiles que el Partido Acción Nacional (PAN) propone para presidir en el segundo año de la LXVI Legislatura.

Morena intervendrá en elección del PAN para la Mesa Directiva de Cámara de Diputados

Ricardo Monreal, coordinador de la bancada guinda en San Lázaro, reconoció al PAN como segunda fuerza en la Cámara Baja, pero indicó que Morena intervendrá en la definición del legislador blanquiazul que presidirá la Mesa Directiva.

“Morena ya acepta que debe ser el PAN y que se debe de respetar la ley; fue un debate muy largo, pero finalmente el acuerdo es respetar al PAN en la mesa directiva, pero, la persona que encabece o la persona que se proponga es lo que estamos revisando en una amigable relación, colaboración, acuerdo; es lo que estamos viendo con el PAN”, sostuvo Monreal Ávila.

El perfil del legislador blanquiazul para presidir San Lázaro, dijo, debe ser de institucionalidad, respeto y conducción plural.

PAN propone perfiles y Morena los rechaza

Acción Nacional ha propuesto varios legisladores para presidir la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, entre los que figuran Kenia López Rabadán, Federico Döring Casar, Germán Martínez Cázares, María Elena Pérez Jaén y Margarita Zavala, pero ninguno ha sido aceptado por Morena.

Ante esto, el morenista Ricardo Monreal reconoció que ninguno de los legisladores propuestos por el PAN.

“A pesar de que tenemos esa disposición de respetar, ellos tienen una serie de propuestas que, hasta este momento, en las consultas que he tenido, no han transitado. Quiere decir que no tenemos una persona que transite para ser presidente o presidenta de la Mesa Directiva”, agregó el legislador de Morena.

