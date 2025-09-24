GENERANDO AUDIO...

A pesar de las diferencias internas, los senadores de Morena en el Senado reafirmaron su respaldo a Adán Augusto López, luego de que la diputada suplente del PAN, María Elena Pérez-Jaén, presentara una solicitud de juicio político en su contra en la Cámara de Diputados.

Los legisladores enfatizaron que no existe una rebelión interna y que mantienen su lealtad hacia la presidenta Claudia Sheinbaum. “Siempre al interior tenemos nuestras diferencias de opinión, eso es correcto, así es la democracia… pero somos respetuosos, somos un grupo unido”, señaló la senadora Ana Lilia Rivera Rivera.

Por su parte, Ignacio Mier, vicecoordinador de Morena en el Senado, destacó que la unidad se construye a partir del debate y la discusión, y responsabilizó al PAN de intentar desprestigiar a su coordinador. “Forma parte de una estrategia sistemática del Partido Acción Nacional… tienen como práctica política ver la paja en el ojo ajeno y no la viga en la propia”, afirmó.

Tras recibir el respaldo de sus compañeros, Adán Augusto López aseguró que no dejará la coordinación de la bancada y rechazó cualquier vinculación con “La Barredora”, organización criminal que operaba bajo la gestión de su exsecretario de Seguridad Pública, Hernán Bermúdez. “Ni usted, ni yo, ni ninguno de los aquí presentes podemos saber qué declaró un testigo protegido”, dijo el coordinador, refiriéndose a las investigaciones en curso.

Con este respaldo, Morena busca proyectar unidad y fortaleza ante los intentos del PAN por impulsar el juicio político contra el exgobernador de Tabasco, reafirmando la lealtad de su bancada hacia sus líderes y la presidenta del país.