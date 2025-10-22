GENERANDO AUDIO...

Morena impone lista de asistencia obligatoria. Foto: Cuartoscuro

El escándalo que protagonizó Cuauhtémoc Blanco, diputado de Morena, tras emitir su asistencia virtual desde una cancha de pádel, ya tuvo consecuencias dentro de su bancada en la Cámara de Diputados.

Este martes se notificó a los legisladores morenistas que, a partir de este miércoles 23 de octubre, al menos 80 de los 253 diputados del grupo parlamentario deberán acudir de manera presencial a las sesiones semipresenciales.

De acuerdo con una circular interna, la bancada determinó que se aplicará un listado rotativo de legisladores que deberán estar físicamente en el pleno, dependiendo del tema que se discuta en tribuna.

En esa lista aparece Cuauhtémoc Blanco en el número 31, junto a otros diputados destacados de su grupo. La medida busca reforzar la presencia del partido en el recinto y evitar nuevas polémicas sobre ausencias o participaciones remotas en lugares inapropiados.

El documento también incluye a integrantes de los órganos directivos de Morena, como Ricardo Monreal, Pedro Haces, Gabriela Jiménez, Alfonso Ramírez Cuéllar, Dolores Padierna, Arturo Ávila, Sergio Gutiérrez Luna y Julieta Villalpando Riquelme.

La bancada prevé mantener este esquema de asistencia obligatoria mientras se desarrollen las sesiones semipresenciales, con el fin de garantizar el quórum y la participación activa en los debates legislativos.