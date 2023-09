Morena inició el conteo de sus encuestas para elegir al candidato presidencial de 2024

A horas de que el Consejo Nacional de Morena anuncie al candidato presidencial para las elecciones 2024, este martes comenzó el conteo de las cinco encuestas paralelas para elegir a quien buscará continuar con el proyecto del Gobierno federal actual.

Asimismo, además de que es la primera elección de candidato del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) en contar con la participación de empresas privadas, toda vez que siempre las realiza la Comisión de Encuestas, a las que además da tratamiento de elección interna, con un enorme dispositivo implementado en tierra. En esta ocasión, además del sondeo de la comisión, durante la misma semana cuatro encuestadoras independientes realizaron ejercicios paralelos.

Y es que mientras a lo largo del país se respondieron 12 mil 500 cuestionarios, las urnas con los votos fueron trasladadas hasta la Ciudad de México, donde personal de Morena las recibió en la bodega de una empresa Transportes blindados TAMEME en la alcaldía Cuauhtémoc, donde permanecieron hasta este martes.

En este marco, el presidente nacional de Morena, Mario Delgado, aseguró a través de un video publicado en sus redes sociales que el proceso fue un éxito, pese a las denuncias por irregularidades, entre las que destacó la del aspirante Marcelo Ebrard, quien se negó a aceptar los nombres de las encuestadoras elegidas por sorteo al asegurar que beneficiaban a la ex jefa de Gobierno capitalino Claudia Sheinbaum.

“Fue un éxito el levantamiento, obviamente no estuvo exento de complejidades, fue un proceso inédito, nunca se había hecho uno así; es la encuesta más vigilada en la historia de nuestro país porque lo que queremos es que se garantice el respeto a la voluntad del pueblo de la gente, a decidir quién le va a dar continuidad al proceso histórico de transformación”

Ello, luego de que por la mañana acudió con medios de información a la bodega de la empresa de traslado de valores para mostrar cómo fueron resguardadas las urnas, desde donde después salió con los reporteros en un recorrido acompañando las camionetas blindadas hasta el World Trade Center (WTC).

“Tenemos un promedio de 98 por ciento de levantamiento de la encuesta, esto es normal, perfectamente factible […] Puede haber señalamientos sobre el levantamiento, sobre la integridad, pero hasta hoy que tengamos los paquetes en nuestras manos, vamos a poder verificar esos señalamientos. Y también, por ejemplo, hay señalamientos de que se levantaron encuestas sin que hubiera representación de nadie. Bueno, pues eso va a ser evidente a la hora de revisar el acta y de revisar las boletas, si no viene firmada por ningún representante, pues es normal que no tengan garantías de la certeza de cómo se levantó ese cuestionario y tendremos unas reglas para determinar si es válida o no cada una de las urnas que se van a abrir”

Mario Delgado, presidente nacional de Morena