El dirigente nacional del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Mario Delgado, llegó a la vieja casona de Xicoténcatl, en el Centro Histórico de la Ciudad de México, a las 08:54 horas de la mañana, donde habló de la selección del abanderado a la presidencia para 2024 del partido.

A las 09:38 horas, dieron la bienvenida a Adán Augusto López, el secretario de Gobernación vaticinó una dura batalla electoral.

El presidente del Senado, Alejandro Armenta, alzó el brazo al funcionario, quien, a su salida, se pronunció a favor de la encuesta.

El secretario de Gobernación indicó que simpatiza con el método de las encuestas, sin importar si lo hace Morena o algún ente externo.

La jefa de Gobierno ingresó a la vieja casona de Xicoténcatl a las 10:44 horas y advirtió que en Morena nadie sobra y todos hacen falta.

“Nadie sobra, todos hacemos falta, por eso aquí y en cualquier lado ustedes me conocen, me parece fundamental seguir construyendo hacia adelante “.

La jefa de gobierno de la CDMX también salió con la mano en alto.

A las 11:45 llegó el canciller para cerrar la pasarela, a pesar de ingresar por la puerta lateral de Xicoténcatl, salió por el frente donde ya lo esperaba el mariachi.

A Marcelo Ebrard también le levantaron la mano, pidió tres cosas para la encuesta:

El anfitrión, Ricardo Monreal, se sumó al llamado a la unidad y, en conferencia de prensa, reiteró su rechazo al método predefinido.

“Podrían ser tres principales encuestas espejo, no sé equivocaría la cinco, lo que yo he dicho es que no estoy de acuerdo en una sola encuesta y que esa la haga solo el partido, en eso no estoy de acuerdo”.

Ricardo Monreal, coordinador de Senadores Morena