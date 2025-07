Morena realiza Consejo Nacional, crea comité para evaluar perfiles de nuevas afiliaciones

GENERANDO AUDIO...

En Consejo Nacional, Morena creó la Comisión de Evaluaciones. Foto: Cuartoscuro

Con la reaparición de Adán Augusto López tras las acusaciones contra su exsecretario de Seguridad, Morena celebró en la CDMX la VII Sesión Extraordinaria de su Consejo Nacional, con un llamado a no proteger a personajes corruptos y la creación del organismo que revisará las nuevas afiliaciones.

Asimismo, la dirigencia partidista convocó a los militantes a cerrar filas en torno a la presidenta Claudia Sheinbaum, en medio del tema de los aranceles con Estados Unidos, mientras el exsecretario de Gobernación fue respaldado por los asistentes, quienes le coreaban “no estás solo”.

¿Qué decidió Morena en el Consejo Nacional?

Desde el Hotel Barceló, en la colonia Tabacalera de la Ciudad de México, el Consejo Nacional del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) llamó a cerrar filas en torno a la presidenta Claudia Sheinbaum, y a no dejar a un lado los ideales que fundaron la fuerza política oficialista.

Ahí, la dirigencia recordó los lineamientos éticos del “no robar, no mentir y no traicionar” en los que se fundó el partido, con un férreo llamado a no proteger a personajes corruptos, y a que estos respondan por sus actos.

“Morena no protege a persona alguna, sea militante o no, que incurra en actos de corrupción o traicione los principios que dan vida a nuestro movimiento. Nuestra guía es clara: la verdad y la justicia. Tenemos el compromiso inquebrantable para combatir cualquier acto que atente contra la confianza del pueblo. “Todo aquel que se desvíe esos principios debe responder por sus actos y si existiera alguna duda o señalamiento, que sea la autoridad la que, sustentada en pruebas, resuelva y determine su responsabilidad”

Luisa María Alcalde / presidenta nacional de Morena

Y para asegurar que estos se sigan, especialmente escándalos como la afiliación de Miguel Ángel Yunes Márquez, exalcalde de Boca del Río e hijo del exgobernador de Veracruz, que después se rechazó tras protestas de la actual mandataria Rocío Nahle, el Consejo Nacional determinó crear la Comisión Evaluadora de Morena.

El nuevo organismo tendrá como tarea la revisión de los perfiles y trayectorias políticas de todas las personas que soliciten su afiliación al partido, aunque no checarán a quienes ya forman parte de sus filas. Estará integrado por cinco personas:

Luisa María Alcalde, presidenta nacional

Carolina Rangel, secretaria general

Alfonso Durazo, presidente del Consejo Nacional

Epigmenio Ibarra

Armando Bartra

A fin de evitar nuevos episodios como el de Yunes Márquez, la nueva comisión tendrá que “evitar que cualquier persona pueda ingresar al movimiento”, sobre todo cuando haya dudas sobre su pasado, haya compartido otra ideología, o hayan incurrido en delitos graves.

De igual forma, destacaron que Morena no buscará la afiliación de quienes busquen una candidatura del partido, sino que sean ellos quienes busquen inscribirse al partido, aunque destacaron que “algunas alianzas son necesarias”.

En tanto que, en cuanto a quienes ya forman parte de las filas morenistas, solo la Comisión de Honestidad y Justicia les podrá retirar la afiliación, mas no la de Evaluación ni la de Elección.