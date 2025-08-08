GENERANDO AUDIO...

Morena asegura que la reforma electoral que presentará en el próximo periodo ordinario de sesiones no busca debilitar al Instituto Nacional Electoral (INE), sino terminar con privilegios y excesos que, aseguran, persisten en el sistema político.

El diputado Arturo Ávila afirmó, en entrevista con Pablo Valdés en A las Nueve con Uno, que la propuesta pretende impedir que políticos “se eternicen” en cargos sin contacto con la ciudadanía, especialmente a través de listas plurinominales encabezadas por figuras “sin mérito y repudiadas en sus distritos”.

“Ya no queremos más Alitos Moreno, más Ricardos Anaya, más Markos Cortés o Jorges Romero encabezando listas sin respaldo popular. Y tampoco queremos un gasto desmedido para partidos que deberían recibir financiamiento sólo en campañas”, sentenció durante su participación en el noticiero “A las nueve con uno”.

Ávila también subrayó que, incluso siendo Morena el partido que más recursos recibe, su bancada propone recortes drásticos para destinar ese dinero a programas sociales, becas y proyectos de infraestructura.

Respuesta a críticas sobre el INE

El legislador respondió a las voces que acusan a Morena de buscar controlar al INE y al Tribunal Electoral. “Nunca se ha planteado quitarle la autonomía al INE. Eso sólo sucedía en el viejo PRI, cuando el órgano electoral dependía de Gobernación”, dijo.

Cuestionó, además, la carta firmada por 22 personalidades que pidieron proteger la independencia del instituto, acusando a algunos de ellos de avalar fraudes o de mostrar actitudes clasistas. “Hay quienes defienden un INE que se aferra al gasto excesivo y a sueldos de medio millón de pesos, cuando el pueblo demanda austeridad”, señaló.

Morena escuchará a especialistas, académicos y jóvenes

Ávila recordó que, aunque Morena y sus aliados cuentan con mayoría en ambas cámaras, la reforma se construirá mediante un proceso de consulta previo a la presentación de la iniciativa, con participación de especialistas, académicos, jóvenes y representantes de todas las fuerzas políticas. Sin embargo, advirtió que las mayorías también son parte de la democracia:

“Si la oposición plantea ideas serias, serán escuchadas. Pero si lo que quieren es eternizar a sus dirigentes o mantener privilegios, la mayoría del pueblo ya dijo que no”, enfatizó.

La iniciativa, encabezada por un grupo interdisciplinario coordinado por Pablo Gómez, será una de las más relevantes en la agenda legislativa y promete encender la confrontación política entre Morena y la oposición en los próximos meses.

