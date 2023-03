10 consejos de seguridad para conducir bajo la lluvia

El derrape es lo que más causa accidentes al conducir en lluvia. Foto: Shutterstock

Llevamos varios días con lluvia, con lo que surge la necesidad de aumentar las precauciones para evitar accidentes a la hora de conducir tu auto. En Unotv.com te dejamos estos consejos para que llegues sin incidentes a tu destino, entre los que destacan evitar que tu auto derrape, encender las luces y reducir la velocidad.

De entrada, sin importar si hay lluvia o no, lo más recomendable es que le des mantenimiento constante a tu auto, para que no te sorprenda alguna falla al conducir o te deje tirado cuando menos te lo esperas.

Los 10 consejos para conducir tu auto en lluvia

A la par, ten en cuenta estos consejos:

1 Aléjate de los autos

Si bien lo ideal es que siempre que conduzcas dejes un espacio considerable entre tu auto y el de adelante, el primer consejo para cuando llueve es que aumentes esta distancia para que tengas tiempo de reaccionar en caso de que el de enfrente derrape, frene de pronto o simplemente dejes de verlo por la intensidad de la lluvia.

2 Enciende los faros e intermitentes

Este punto va a la par del anterior, pues la idea es que te hagas visible para los demás, pues en caso de granizo o que te agarre la tormenta de camino a casa, las luces de los faros y de las intermitentes ayudarán a que los conductores de adelante, atrás y hasta en los carriles adyacentes sepan que estás ahí y puedan tomar sus precauciones.

Ya ni mencionar que así también podrán verte los peatones, pues recuerda que cuando llueve es más probable que vayan viendo hacia la calle para no caer en algún hoyo, y no hacia el frente, por lo que podrían no verte ni tú, a ellos.

3 Reduce la velocidad

Éste es un punto importante, pues si conduces a menor velocidad que como lo haces regularmente, podrás frenar en caso de necesitarlo, tendrás más tiempo para reaccionar ante un derrape o la caída de algún objeto, ya que recuerda que los vientos tienden a tirar árboles, lonas o marquesinas.

4 Evita el derrape

Sin embargo, entre las cosas más importantes que debes tomar en cuenta al conducir mientras llueve, es que estés atento a la tracción de tus ruedas, pues ésta es una de las causas más frecuentes de accidentes, ya que puedes perder el control de tu vehículo o la capacidad de frenado.

5 Evita el frenado repentino

En realidad este consejo va de la mano con los anteriores, pues contrario a lo que se podría creer, cuando llueve no es muy recomendable frenar a cada rato, siendo lo mejor ir a baja velocidad para simplemente dejar de acelerar y dejar que el automóvil se detenga solo, manteniendo siempre las manos firmes en el volante para controlarlo.

En este punto, según la automotriz Ford, si bajas por una pendiente, además de ir a marcha corta, es aconsejable tocar suavemente el freno de ser necesario para reducir la velocidad, mientras que Volkswagen apunta a pisar el freno con suavidad, de vez en cuando, para secarlos en caso de ir en carretera y haber pasado por algún charco.

6 Evita pasar charcos

Lo que sí es imprescindible, es que evites pasar por charcos o pequeñas inundaciones, pues además de que no conoces su profundidad, podría haber piedras o piezas que dañen tus ruedas, rines o suspensión, además de que al mojarse podrían colapsar tus frenos.

Al respecto, Ford resalta otro aspecto, y es que el agua podría llevar corriente que arrastre tu vehículo, por lo que en ese caso, si no puedes evitar estos tramos, deberás circular en primera velocidad, a 20 kilómetros por hora y de manera constante, pues acelerar o frenar evitará que el escape se llene de agua, así como que el filtro de aire se inunde.

7 Circula en carriles centrales

Este punto va un poco en el sentido del anterior, y es que la idea de que circules por los carriles centrales, sobre todo en vías rápidas, es el evitar pasar por charcos y otras anegaciones, pues la mayoría de estos desperfectos se ocasiona en las orillas de las calles, por lo que no tendrás que estar esquivando tanto bache.

Además, al ir al centro evitarás salpicar a los peatones que estén sobre la acera, así como a otros automovilistas, pues además de ser algo descortés, podrías restar visibilidad a los conductores que van a tu lado y ocasionar algún incidente.

8 Limpia constantemente el parabrisas

Otro aspecto importante es que limpies constantemente tu parabrisas, pues al acumularse el agua sobre éste podría darte la impresión de que las cosas están más lejos de lo real, mientras que, de empañarse, de plano, podrías no alcanzar a ver nada.

Ante ello, además de usar el limpiaparabrisas, ayúdate del defroster y el aire acondicionado para que tengas garantizada la visibilidad desde el interior de la cabina.

9 Verifica las condiciones del auto

Y casi para terminar, recuerda revisar tu auto o camioneta para verificar que se encuentra en buenas condiciones antes y después de usarlo, pues al manejar en condiciones adversas dependes aún más de tu vehículo.

10 Analiza si es necesario salir

Por último, la marca Kia destaca el estrés que implica conducir bajo la lluvia, para cualquier conductor y sin importar su experiencia, pues hay muchos factores que no pueden contemplarse, por lo que pide analizar qué tan necesario es salir en esas condiciones.

Y es que afirma que es preferible llegar tarde a poner en riesgo tu vida y la de tus acompañantes, por lo que, de ser posible, recomienda esperar a que mejores las condiciones ambientales.