Muere Cristina Pacheco, conductora de “Aquí nos tocó vivir”, a los 82 años de edad

Foto: Cuartoscuro

Cristina Pacheco murió este jueves 21 de diciembre de 2023 a los 82 años de edad. La periodista se retiró de la TV el pasado 1 de diciembre después de más de 50 años debido a problemas de salud.

Pacheco fue una de las voces más influyentes del periodismo mexicano. Su trabajo se caracterizó por su profundidad, rigor y sensibilidad.

Entrevistó a personajes de la talla de Gabriel García Márquez, Octavio Paz, Carlos Fuentes y José Emilio Pacheco, su esposo.

También fue una prolífica escritora. Publicó más de una docena de libros, entre ellos “Sopita de fideo”, “Trabajos perdidos” y “El Eterno viajero”.

¿Cuándo fue su última aparición en TV?

Canal Once, la ventana desde la que la periodista transmitió sus programas, la despidió con un mensaje en el que anunció “el fin de una era”.

La periodista fue la titular de los programas “Conversando” y el más popular “Aquí nos tocó vivir“.

Cristina Pacheco dijo el pasado 1 de diciembre que estaría ausente por motivos de salud:

“Aquí he pasado momentos maravillosos, pero también difíciles. Gracias a ustedes he soportado pérdidas muy graves. Hoy tengo que aprender a enfrentar algo grave a lo que me está enfrentando la vida, no exagero”.

Pésame por muerte de Cristina Pacheco

La noticia de su fallecimiento fue confirmada por el Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, donde se reconoció la experiencia y el trabajo de la conductora.

Ver más El Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano lamenta el sensible fallecimiento de la periodista y cronista #CristinaPacheco, conductora de “Aquí nos tocó vivir” y “Conversando", sumando más de 40 años en @CanalOnceTV.



Enviamos nuestro pésame a familiares y amigos. pic.twitter.com/76vO4vJLeK — SPR México (@SPRMexico) December 21, 2023

Su muerte ha sido lamentada por el mundo de la cultura y el periodismo. Su legado seguirá inspirando a generaciones de periodistas y escritores.

Luego de que se diera a conocer la muerte de Cristina Pacheco, Canal Once lamentó su deceso en la red social “X”.

“Con profunda tristeza informamos la partida de nuestra muy querida Cristina Pacheco. Una eminencia en el periodismo y una gran persona. Todos los que colaboramos en El Once nos unimos a esta triste pérdida”.