Muere otro miembro de la Marina; practicaba tiro en entrenamiento en Sonora

Integrante de la Marina. Foto: Cuartoscuro | Ilustrativa

Un integrante de la Secretaría de Marina (Semar) falleció durante una supuesta práctica de tiro real, un entrenamiento militar, efectuado en Puerto Peñasco, Sonora. Fue la propia institución quien confirmó el deceso a través de sus redes sociales.

En un corto mensaje en donde informó la muerte de uno de sus elementos, la Marina también expresó sus condolencias a la familia.

“La Secretaría de Marina-Armada de México expresa su pesar por el fallecimiento de uno de sus elementos en Puerto Peñasco, Sonora, durante un ejercicio de práctica de tiro real y extiende sus condolencias y solidaridad absoluta a sus seres queridos, asegurando que se les otorgará todo el respaldo, conforme a lo establecido por la ley”, escribió la Marina

Segundo marino muerto en dos días

Se trata del segundo capitán de la Marina fallecido en los últimos dos días: apenas este miércoles fue encontrado muerto el capitán Abraham Jeremías Pérez Ramírez, titular de la Unidad de Protección Portuaria de Altamira.

El titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero, detalló que se trató de una situación personal y pidió respeto ante los hechos. Descartó que estuviera relacionado con la red de huachicol fiscal que está siendo investigada y desarmada, actualmente.

“Es una situación totalmente de orden personal a la que debemos de tener un gran respeto, estamos esperando la información de lo que ocurrió. Debo decir que esa persona no estaba vinculada con ninguno de los casos que estamos llevando…”.

¿Quién fue el integrante de la Marina que murió en práctica de tiro real?

El capitán de navío, Adrián Omar del Ángel Zúñiga, fue el integrante de la Marina, quien falleció en el supuesto accidente en una práctica de tiro real que confirmó la dependencia federal en sus redes sociales.

El capitán de navío estuvo adscrito a la Aduana de Manzanillo, Colima, antes de ser trasladado a tierras sonorenses, donde murió en una práctica de tiro real.

Hasta el momento, las autoridades no han emitido más información ni detalles sobre la muerte del capitán de navío, Adrián Omar del Ángel Zúñiga, muerto en una práctica de tiro real.