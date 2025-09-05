Muertes en México bajan 0.7% en 2025; corazón y diabetes siguen como principales causas

10:09 | Mario Alberto Ostos Chávez
Diabetes y padecimientos de corazón encabezan causas de muerte en México. Shutterstock
Diabetes y padecimientos de corazón encabezan causas de muerte. Shutterstock

En los primeros tres meses de 2025, las muertes en México bajaron 0.7%, al registrarse 211 mil 894 defunciones preliminares, es decir, mil 445 menos que en el mismo periodo de 2024, informó el Inegi.

Del total de defunciones registradas, el 93.1% ocurrió en 2025, mientras que el resto corresponde a años previos.

La tasa de defunciones registradas fue de 162.5 por cada 100 mil habitantes, cifra similar a la del mismo periodo de 2024, que fue de 164.5.

Defunciones por sexo en México 2025

  • 44.3% correspondieron a mujeres
  • 55.6% a hombres
  • En 114 casos no se especificó el sexo

Las muertes ocurridas en el periodo ascendieron a 197 mil 242, de acuerdo con certificados de defunción del Registro Civil, servicios médicos forenses y registros del Ministerio Público.

Principales causas de muerte en México enero-marzo 2025

Las cinco principales causas de defunción en México fueron:

  1. Enfermedades del corazón (51 mil 382 casos)
  2. Diabetes mellitus (30 mil 578)
  3. Tumores malignos (23 mil 678)
  4. Influenza y neumonía (11 mil 703)
  5. Enfermedades del hígado (10 mil 97)

El desglose por sexo mostró diferencias a partir del cuarto lugar.

Diez principales causas de muerte por sexo en México 2025

RangoTotalMujeresHombres
1Enfermedades del corazón – 51 382Enfermedades del corazón – 23 mil 903Enfermedades del corazón – 27 mil 475
2Diabetes mellitus – 30 mil 578Diabetes mellitus – 15 mil 218Diabetes mellitus – 15 mil 360
3Tumores malignos – 23 mil 678Tumores malignos – 12 mil 461Tumores malignos – 11 mil 217
4Influenza y neumonía – 11 mil 703Influenza y neumonía – 5 mil 428Accidentes – 7 mil 335
5Enfermedades del hígado – 10 mil 97Enfermedades cerebrovasculares – 4 mil 243Enfermedades del hígado – 7 mil 239
6Accidentes – 9 mil 480Enfermedades del hígado – 2 mil 858Agresiones (homicidios) – 6 mil 317
7Enfermedades cerebrovasculares – 9 mil 40Enfermedades pulmonares obstructivas crónicas – 2 mil 789Influenza y neumonía – 6 mil 274
8Agresiones (homicidios) – 7 mi 133Insuficiencia renal – 2 mil 139Enfermedades cerebrovasculares – 4 mil 796
9Enfermedades pulmonares obstructivas crónicas – 5 mil 678Accidentes – 2 mil 136Enfermedades pulmonares obstructivas crónicas – 2 mil 889
10Insuficiencia renal – 4 mil 748Septicemia – 1 mil 67Insuficiencia renal – 2 mil 609

El total incluye 114 casos sin especificar sexo.

Evolución de la tasa de defunciones

Entre 2016 y 2023, la tasa bruta de defunciones registradas en el primer trimestre aumentó 5.7 puntos.

  • Entre 2023 y 2024 (preliminar) subió 3.3 puntos.
  • Entre 2024 y 2025 disminuyó 2.0 puntos.

Publicación definitiva de datos

Las cifras son preliminares y se construyeron con información de 4 mil 286 fuentes informantes. La estadística definitiva se dará a conocer en el último trimestre de 2026, tras la confronta con la Secretaría de Salud en cuatro grupos de defunciones:

  • Defunciones maternas
  • Muertes de menores de 5 años
  • Agresiones (presuntos homicidios)
  • Causas sujetas a vigilancia epidemiológica

