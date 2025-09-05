Muertes en México bajan 0.7% en 2025; corazón y diabetes siguen como principales causas
En los primeros tres meses de 2025, las muertes en México bajaron 0.7%, al registrarse 211 mil 894 defunciones preliminares, es decir, mil 445 menos que en el mismo periodo de 2024, informó el Inegi.
Del total de defunciones registradas, el 93.1% ocurrió en 2025, mientras que el resto corresponde a años previos.
La tasa de defunciones registradas fue de 162.5 por cada 100 mil habitantes, cifra similar a la del mismo periodo de 2024, que fue de 164.5.
Defunciones por sexo en México 2025
- 44.3% correspondieron a mujeres
- 55.6% a hombres
- En 114 casos no se especificó el sexo
Las muertes ocurridas en el periodo ascendieron a 197 mil 242, de acuerdo con certificados de defunción del Registro Civil, servicios médicos forenses y registros del Ministerio Público.
Principales causas de muerte en México enero-marzo 2025
Las cinco principales causas de defunción en México fueron:
- Enfermedades del corazón (51 mil 382 casos)
- Diabetes mellitus (30 mil 578)
- Tumores malignos (23 mil 678)
- Influenza y neumonía (11 mil 703)
- Enfermedades del hígado (10 mil 97)
El desglose por sexo mostró diferencias a partir del cuarto lugar.
Diez principales causas de muerte por sexo en México 2025
|Rango
|Total
|Mujeres
|Hombres
|1
|Enfermedades del corazón – 51 382
|Enfermedades del corazón – 23 mil 903
|Enfermedades del corazón – 27 mil 475
|2
|Diabetes mellitus – 30 mil 578
|Diabetes mellitus – 15 mil 218
|Diabetes mellitus – 15 mil 360
|3
|Tumores malignos – 23 mil 678
|Tumores malignos – 12 mil 461
|Tumores malignos – 11 mil 217
|4
|Influenza y neumonía – 11 mil 703
|Influenza y neumonía – 5 mil 428
|Accidentes – 7 mil 335
|5
|Enfermedades del hígado – 10 mil 97
|Enfermedades cerebrovasculares – 4 mil 243
|Enfermedades del hígado – 7 mil 239
|6
|Accidentes – 9 mil 480
|Enfermedades del hígado – 2 mil 858
|Agresiones (homicidios) – 6 mil 317
|7
|Enfermedades cerebrovasculares – 9 mil 40
|Enfermedades pulmonares obstructivas crónicas – 2 mil 789
|Influenza y neumonía – 6 mil 274
|8
|Agresiones (homicidios) – 7 mi 133
|Insuficiencia renal – 2 mil 139
|Enfermedades cerebrovasculares – 4 mil 796
|9
|Enfermedades pulmonares obstructivas crónicas – 5 mil 678
|Accidentes – 2 mil 136
|Enfermedades pulmonares obstructivas crónicas – 2 mil 889
|10
|Insuficiencia renal – 4 mil 748
|Septicemia – 1 mil 67
|Insuficiencia renal – 2 mil 609
El total incluye 114 casos sin especificar sexo.
Evolución de la tasa de defunciones
Entre 2016 y 2023, la tasa bruta de defunciones registradas en el primer trimestre aumentó 5.7 puntos.
- Entre 2023 y 2024 (preliminar) subió 3.3 puntos.
- Entre 2024 y 2025 disminuyó 2.0 puntos.
Publicación definitiva de datos
Las cifras son preliminares y se construyeron con información de 4 mil 286 fuentes informantes. La estadística definitiva se dará a conocer en el último trimestre de 2026, tras la confronta con la Secretaría de Salud en cuatro grupos de defunciones:
- Defunciones maternas
- Muertes de menores de 5 años
- Agresiones (presuntos homicidios)
- Causas sujetas a vigilancia epidemiológica