GENERANDO AUDIO...

Diabetes y padecimientos de corazón encabezan causas de muerte. Shutterstock

En los primeros tres meses de 2025, las muertes en México bajaron 0.7%, al registrarse 211 mil 894 defunciones preliminares, es decir, mil 445 menos que en el mismo periodo de 2024, informó el Inegi.

Del total de defunciones registradas, el 93.1% ocurrió en 2025, mientras que el resto corresponde a años previos.

La tasa de defunciones registradas fue de 162.5 por cada 100 mil habitantes, cifra similar a la del mismo periodo de 2024, que fue de 164.5.

Defunciones por sexo en México 2025

44.3% correspondieron a mujeres

55.6% a hombres

En 114 casos no se especificó el sexo

Las muertes ocurridas en el periodo ascendieron a 197 mil 242, de acuerdo con certificados de defunción del Registro Civil, servicios médicos forenses y registros del Ministerio Público.

Principales causas de muerte en México enero-marzo 2025

Las cinco principales causas de defunción en México fueron:

Enfermedades del corazón (51 mil 382 casos) Diabetes mellitus (30 mil 578) Tumores malignos (23 mil 678) Influenza y neumonía (11 mil 703) Enfermedades del hígado (10 mil 97)

El desglose por sexo mostró diferencias a partir del cuarto lugar.

Diez principales causas de muerte por sexo en México 2025

Rango Total Mujeres Hombres 1 Enfermedades del corazón – 51 382 Enfermedades del corazón – 23 mil 903 Enfermedades del corazón – 27 mil 475 2 Diabetes mellitus – 30 mil 578 Diabetes mellitus – 15 mil 218 Diabetes mellitus – 15 mil 360 3 Tumores malignos – 23 mil 678 Tumores malignos – 12 mil 461 Tumores malignos – 11 mil 217 4 Influenza y neumonía – 11 mil 703 Influenza y neumonía – 5 mil 428 Accidentes – 7 mil 335 5 Enfermedades del hígado – 10 mil 97 Enfermedades cerebrovasculares – 4 mil 243 Enfermedades del hígado – 7 mil 239 6 Accidentes – 9 mil 480 Enfermedades del hígado – 2 mil 858 Agresiones (homicidios) – 6 mil 317 7 Enfermedades cerebrovasculares – 9 mil 40 Enfermedades pulmonares obstructivas crónicas – 2 mil 789 Influenza y neumonía – 6 mil 274 8 Agresiones (homicidios) – 7 mi 133 Insuficiencia renal – 2 mil 139 Enfermedades cerebrovasculares – 4 mil 796 9 Enfermedades pulmonares obstructivas crónicas – 5 mil 678 Accidentes – 2 mil 136 Enfermedades pulmonares obstructivas crónicas – 2 mil 889 10 Insuficiencia renal – 4 mil 748 Septicemia – 1 mil 67 Insuficiencia renal – 2 mil 609

El total incluye 114 casos sin especificar sexo.

Evolución de la tasa de defunciones

Entre 2016 y 2023, la tasa bruta de defunciones registradas en el primer trimestre aumentó 5.7 puntos.

Entre 2023 y 2024 (preliminar) subió 3.3 puntos .

. Entre 2024 y 2025 disminuyó 2.0 puntos.

Publicación definitiva de datos

Las cifras son preliminares y se construyeron con información de 4 mil 286 fuentes informantes. La estadística definitiva se dará a conocer en el último trimestre de 2026, tras la confronta con la Secretaría de Salud en cuatro grupos de defunciones: