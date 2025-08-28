GENERANDO AUDIO...

Foto: Cuartoscuro

El Inegi presentó los resultados de la Encuesta Nacional sobre el Uso del Tiempo (ENUT) 2024, aplicada en más de 32 mil viviendas del país. El estudio mostró que las mujeres invierten más tiempo en actividades no remuneradas como limpieza del hogar, preparación de alimentos y cuidados comunitarios.

De acuerdo con la presidenta del instituto, Graciela Márquez, las mujeres destinaron el doble de su tiempo total de trabajo a estas labores en comparación con los hombres.

Mujeres duplican horas en trabajo no remunerado

Los resultados de la ENUT revelan que, en promedio, la población mexicana reparte su tiempo entre actividades remuneradas y no remuneradas: 51.6% corresponde a labores productivas no pagadas y 48.4% al trabajo para el mercado, según explicó Mauricio Rodríguez, titular de la Unidad de Estadísticas Sociodemográficas del Inegi.

En este desglose, las diferencias por género son claras. Las mujeres dedican 64.8% de su tiempo semanal al trabajo no remunerado, mientras que los hombres solo destinan 30.9%. En contraste, cuando se trata del empleo remunerado, ellos alcanzan 66.7%, casi el doble que las mujeres, quienes se quedan en 33.3%.

Actividades que integran el trabajo no remunerado

Entre las labores sin pago se incluyen la limpieza de la vivienda, preparación de alimentos, lavado de ropa y calzado, compras, pagos, trámites y reparaciones del hogar. En casi todas estas áreas, la participación femenina es mayor, salvo en la gestión administrativa y el mantenimiento de la vivienda, donde los hombres muestran más presencia.

En total, la población dedica en promedio 8.5 horas diarias a actividades de trabajo, sumando tanto las remuneradas como las no remuneradas.

Uso del tiempo libre en medios de comunicación

El estudio también midió el tiempo que hombres y mujeres invierten en entretenimiento. La ENUT 2024 muestra que la población mexicana destina en promedio 8.4 horas semanales a ver películas, series, programas o videos en distintas plataformas, sin diferencias significativas entre géneros.

En conclusión, el informe del Inegi confirma que la brecha de género en el trabajo no remunerado persiste, ya que las mujeres continúan asumiendo una mayor carga en las labores del hogar y de cuidados, mientras los hombres mantienen mayor presencia en el mercado laboral.