Mujeres vs hombres: así perciben la inseguridad urbana en México tras el nuevo sondeo del Inegi

GENERANDO AUDIO...

Fuente: IA/Uno TV

En septiembre de 2025, 63.0 % de la población de 18 años y más consideró que era inseguro vivir en su ciudad, según la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del Inegi. Sin embargo, la percepción de inseguridad es considerablemente mayor entre mujeres (68.2 %) frente a hombres (56.7 %), la brecha entre hombres y mujeres es de entre 11 y 12 puntos que mantiene estable respecto a junio de 2025 (68.5 % mujeres y 56.7 % hombres) y mayor respecto a septiembre de 2024 (64.0 % mujeres y 52.2 % hombres).

Evolución por sexo: tendencias importantes

Periodo Mujeres que se sienten inseguras Hombres que se sienten inseguros Septiembre 2024 64.0% 52.2% Junio 2025 68.5% 56.7% Septiembre 2025 68.2% 56.7%

Estos datos revelan que:

La percepción de inseguridad entre las mujeres aumentó de 64 % (sept 2024) a 68.5 % (jun 2025), y se mantiene en 68.2 % (sept 2025).

En los hombres, el aumento fue de 52.2 % a 56.7 % durante ese lapso, y se estabilizó en 56.7 %.

La percepción de inseguridad entre hombres y mujeres muestra una brecha que se ha mantenido en torno a los 11–12 puntos porcentuales

¿Dónde se sienten más vulnerables mujeres y hombres?

Entre los espacios específicos donde la población se siente más insegura figuran:

Cajeros automáticos en vía pública: 71.7 %

Transporte público: 64.9 %

La calle: 64.4 %

Carretera: 57.1 %

Además, el Inegi desagrega por sexo para estos espacios: en septiembre de 2025, 77.8 % de las mujeres manifestó sentirse insegura en cajeros automáticos, frente a 64.8 % de los hombres. Inegi

Esto refuerza que la brecha de género no sólo existe en la percepción global, sino también en contextos específicos de riesgo.

Ciudades donde la percepción de inseguridad es más alta y más baja

Las ciudades donde más población dijo sentirse insegura fueron:

Culiacán Rosales: 88.3 %

Irapuato: 88.2 %

Chilpancingo de los Bravo: 86.3 %

Ecatepec de Morelos: 84.4 %

Cuernavaca: 84.2 %

Y donde fue menor la percepción de inseguridad:

San Pedro Garza García: 8.9 %

Piedras Negras: 15.0 %

Benito Juárez (CDMX): 15.6 %

Los Mochis: 19.2 %

San Nicolás de los Garza: 22.4 %

Hábitos que cambian por temor al delito (y su vínculo con género)

Ante el temor, la población adaptó su rutina:

40.6 % dejó de llevar objetos de valor

36.9 % limitó que menores salgan solos

35.0 % dejó de caminar de noche cerca de su vivienda

22.4 % redujo visitas a amistades o familiares

Estas cifras son especialmente relevantes para mujeres, quienes suelen asumir mayor responsabilidad de cuidado familiar y desplazamientos en espacios potencialmente vulnerables, lo que puede explicar parte de la brecha de percepción.