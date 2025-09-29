GENERANDO AUDIO...

Foto: Cuartoscuro

En el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) no está prohibido usar el celular en áreas comunes; sin embargo, en las zonas restringidas y estériles sí existen limitaciones claras. Ahí, tomar fotos o videos puede costarte una multa de hasta 21 mil pesos, de acuerdo con lo que marca la Ley Aduanera vigente de México.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), a través del SAT y las aduanas, tiene la facultad de fijar lineamientos en aeropuertos y puertos internacionales.

Según la Ley Aduanera, está prohibido utilizar aparatos de telefonía celular o cualquier otro medio de comunicación en áreas marcadas como restringidas por las autoridades.

Estas zonas incluyen:

Pasillos de salida después del filtro de seguridad

Áreas cercanas a las aeronaves

Salas de última espera rumbo a la plataforma

Espacios de carga, manejo de equipaje y depósitos de víveres

Zonas de correo y de preparación de alimentos de aeronaves

En todos estos lugares está prohibido realizar fotografías o grabaciones.

Foto: Ley Aduanera

¿Cuánto es la multa por tomar fotos en áreas restringidas?

El Artículo 192 de la Ley Aduanera establece que quien incumpla con esta norma puede recibir una multa de 16 mil 40 a 21 mil 380 pesos.

Esto se volvió de interés público, después de que se hiciera viral un comunicado del Colegio de Pilotos Aviadores de México (CPAM) dirigido a sus miembros, donde recordó que las imágenes y videos dentro de las zonas restringidas ponen en riesgo la seguridad aeroportuaria.

En las áreas abiertas al público y en las zonas comunes, como pasillos, mostradores y salas de espera antes de pasar filtros de seguridad, sí se pueden usar celulares y tomar fotos o videos sin problema.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]