Museos federales no subirán tarifas en 2026; solo INAH las actualizará para extranjeros

La red de museos del INBAL mantendrá sin cambios sus precios durante 2026, informó la Secretaría de Cultura, mientras que los del INAH subirán sus tarifas solo para los visitantes extranjeros.

Asimismo, la dependencia federal destacó que seguirán vigentes los descuentos y excepciones aplicados para los mexicanos y residentes extranjeros con documento probatorio.

¿Subirán de precio los museos en 2026?

A través de un comunicado, la Secretaría de Cultura informó que los museos del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL) no registrarán aumentos en sus tarifas de acceso durante 2026.

Agregó que nunca se planteó ningún incremento en los costos, manteniéndose lo dispuesto en la Ley Federal de Derechos.

Sin embargo, puntualizó que los recintos y zonas arqueológicas del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) sí recibirán una actualización en sus cuotas de derechos, pero únicamente aplicarán para los visitantes extranjeros.

Toda vez que los accesos se mantendrán sin cambios para los mexicanos y extranjeros residentes, con documento probatorio, recalcando que este tipo de inmuebles cuenta con las tarifas más bajas del mundo.

