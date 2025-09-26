Nacimientos en México: la diferencia entre zonas urbanas y rurales

GENERANDO AUDIO...

¿En zonas rurales o urbanas, dónde nacen más? Foto: Shutterstock

En México, de acuerdo con la Estadística de Nacimientos Registrados (ENR) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), los nacimientos van a la baja en los últimos años, con lo que surge una natural interrogante: ¿se resiente más esta caída en las ciudades o en las zonas urbanas? En Unotv.com te lo diremos de acuerdo con los datos oficiales.

Menos nacimientos en localidades de más de 15 mil habitantes

En 2024, el Inegi reportó que el 54.2 % de los nacimientos registrados correspondió a madres que residían en localidades de 15 mil o más habitantes, mientras que 33.4 % ocurrió en localidades con menos de 15 mil habitantes. En 12.4 % de los casos no se especificó la residencia habitual.

Un año antes, en 2023, la proporción de nacimientos fue prácticamente similar: 53.9 % en localidades de 15 mil o más habitantes y 34.4 % en localidades de menor tamaño (11.7 % sin especificar).

En 2022, los datos reflejaban que 55 % de los nacimientos provenían de zonas urbanas, mientras que 34.6 % correspondía a comunidades más pequeñas (10.4 % no especificado).

Es decir, entre 2022 y 2025 se observa una tendencia: los nacimientos en ciudades o localidades de más de 15 mil habitantes muestran una ligera reducción en su peso relativo, mientras que en comunidades rurales el descenso ha sido más moderado.

Distribución de nacimientos según residencia de la madre

Año Localidades ≥15 mil (Urbano) Localidades <15 mil (Rural) No especificado 2022 55.0% 34.6% 10.4% 2023 53.9% 34.4% 11.7% 2024 54.2% 33.4% 12.4%

¿Dónde nacen más y menos bebés en México?

Según datos del Inegi, en 2024, se contabilizaron un millón 672 mil 227 nacimientos registrados. La tasa registrada por cada mil mujeres en edad fértil (15 a 49 años) fue de 47.7. La disminución fue de 4.5 respecto al año anterior.

Los estados que encabezaron la tasa más alta de nacimientos fueron:

Chiapas : 86.7 nacimientos por cada mil mujeres

Durango: 58.9

Nayarit (58.6)

Guerrero (57.2)

Baja California (55.7)

Mientras que las entidades que obtuvieron la tasa más baja fueron: