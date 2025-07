GENERANDO AUDIO...

Un narcovuelo desató polémica entre Harfuch y Bukele. Getty/Ilustrativa

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, desmintió que la avioneta interceptada el 3 de julio de 2025 en una pista clandestina de Tecomán, Colima, haya tenido origen en su país, como afirmó el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México, Omar García Harfuch.

La controversia inició tras una declaración de Harfuch en la que señaló que, a través del Centro Nacional de Vigilancia y Protección del Espacio Aéreo (CENAVI), se detectó a las 13:00 horas una “traza de interés” a 200 kilómetros al sur, a la altura de San Salvador, lo que llevó a desplegar aeronaves desde distintas bases aéreas mexicanas para su intercepción.

“La aeronave aterrizó en una pista clandestina en Colima. Se aseguraron 427.65 kilogramos de cocaína y fueron detenidos tres hombres de nacionalidad mexicana”, publicó Harfuch en su cuenta oficial de X. El operativo, dijo, fue realizado por elementos de la Guardia Nacional y la Secretaría de la Defensa Nacional, quienes aplicaron el protocolo de inspección aérea.

Bukele respondió de inmediato en redes sociales, cuestionando la versión mexicana: “FALSO. El 3 de julio, a la 1:00 pm, Costa Rica reportó una traza sospechosa al noroeste de su territorio. Fueron ellos quienes activaron la alerta regional a través de APAN, una red centroamericana de seguridad aérea”.

Según el presidente salvadoreño, la aeronave ingresó al espacio aéreo costarricense, desapareció brevemente del radar y reapareció saliendo hacia el océano Pacífico, sin cruzar en ningún momento el espacio aéreo de El Salvador. Para reforzar su postura, compartió un mapa de trayectoria aérea y afirmó: “Nuestros radares no registraron ningún contacto dentro de nuestro espacio. La aeronave jamás tocó territorio salvadoreño”.

Bukele también identificó públicamente a los tres detenidos como ciudadanos mexicanos:

Leonardo Alonso Parra Pérez , originario de Guasave, Sinaloa

, originario de Guasave, Sinaloa José Adán Jalavera Ceballos , de Chihuahua

, de Chihuahua Felipe Villa Gutiérrez, de Morelia, Michoacán

“El Salvador no encubre criminales ni tolera el narcotráfico, no lo hicimos antes, no lo haremos ahora”, agregó, exigiendo una “aclaración y rectificación inmediata” al Gobierno de México por lo que consideró una declaración imprecisa.

México defiende versión y destaca cooperación regional

Desde su cuenta oficial, García Harfuch insistió en la veracidad de los datos reportados por el CENAVI, aunque no afirmó explícitamente que el despegue hubiera ocurrido en El Salvador. “Como puede apreciarse en la gráfica de seguimiento de la aeronave, la traza se ubicó a 200 km al sur a la altura de San Salvador”, escribió el funcionario.

“Reiteramos nuestro respeto y aprecio al pueblo de El Salvador. Estas acciones muestran el compromiso del Gobierno de México para combatir a la delincuencia organizada”, puntualizó en su publicación, donde también recalcó que los tres capturados ya están siendo procesados por delitos relacionados con narcotráfico.

Bukele, en respuesta, destacó que la información mexicana omite elementos cruciales sobre el origen real del vuelo. “Con todo respeto, la información que usted comparte esta vez, si bien es real, omite señalar que no existe ningún indicio de que la aeronave proviniera de El Salvador“, señaló.

Agregó que ni la aeronave ni los tripulantes tenían registro salvadoreño y solicitó una precisión oficial sobre la postura mexicana. “Podemos concederle el beneficio de la duda… pero esperamos una aclaración más precisa”, escribió.

Como medida diplomática, El Salvador llamó a consulta a su embajadora en México, lo que marca un gesto formal de inconformidad ante lo que consideran una imputación infundada.

Mientras tanto, ninguna autoridad mexicana ha indicado que la aeronave haya despegado específicamente desde El Salvador, pero el señalamiento sobre su presencia aérea cercana a San Salvador generó suficiente tensión para escalar el diferendo a un plano bilateral.

