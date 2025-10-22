Niega Adán Augusto irregularidades en su patrimonio

GENERANDO AUDIO...

El coordinador de Morena en el Senado, Adán Augusto López Hernández, negó tener irregularidades en su patrimonio o inconsistencias financieras durante su gestión como gobernador de Tabasco. El legislador afirmó que no ha sido notificado de ninguna denuncia en su contra y aseguró que atenderá cualquier proceso si las autoridades así lo requieren.

“Cuando sea yo notificado las voy a atender, no es algo que realmente me ocupe ni me preocupe; ellos están en su derecho de presentar 200 denuncias si quieren, pero eso no quiere decir que tengan la razón”, expresó el exgobernador tabasqueño.

Aclara su situación patrimonial y fiscal

Cuestionado sobre el llamado del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción para investigar su patrimonio, López Hernández insistió en que sus declaraciones patrimoniales y fiscales son claras y transparentes.

“Están en su derecho de solicitar a las autoridades correspondientes que se informe, pero yo he sido suficientemente claro con lo que he presentado en mis declaraciones patrimoniales y fiscales”, reiteró.

El coordinador morenista también señaló que las acusaciones provienen de sectores políticos y opositores que buscan generar ruido mediático.

Adán Augusto consideró que los señalamientos en su contra tienen un trasfondo político y criticó a quienes han presentado múltiples denuncias sin sustento.

“Hay una señora que presentó creo que 50 denuncias, me acusa de irregularidades por 600 millones de pesos. Primero, el presupuesto de Tabasco en esos tres años fue de más o menos 180 mil millones de pesos. En todo ejercicio administrativo hay irregularidades mínimas, pero deben ver a quién corresponden”, dijo.

El político tabasqueño subrayó que está tranquilo respecto a su actuación como funcionario y reiteró su disposición a aclarar cualquier tema ante las autoridades competentes.

Ante los rumores sobre una supuesta distancia con la titular del Ejecutivo Federal, López Hernández respondió con humor:

“¿Yo con esta vocecita voy a hablar mal de la gente? ¿De la Presidenta? Mucho menos, tiene todo nuestro respeto”.

Agregó que su relación con la mandataria es cordial y de respeto mutuo, y que continúan las reuniones de trabajo pese a la agenda y contingencias recientes en algunos estados.