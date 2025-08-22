GENERANDO AUDIO...

Foto: Cuartoscuro

Claudia Sheinbaum, presidenta de México, negó categóricamente que exista una “cooperación sin precedentes” con la DEA y rechazó cualquier posibilidad de bombardeos contra cárteles en territorio nacional. La declaración fue hecha este jueves durante su conferencia matutina, en respuesta a recientes comentarios del director de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos.

La mandataria calificó de inaceptable cualquier insinuación de intervención militar extranjera y aseguró que México es un país soberano e independiente.

“No, eso no va a ocurrir. Ningún gobierno extranjero se atrevería a violar nuestra soberanía. México tiene mucha fuerza, nacional e internacional. Ante cualquier intento, tenemos el Himno Nacional”, dijo.

También puntualizó que el acuerdo en materia de seguridad es directamente con la Casa Blanca, no con agencias individuales como la DEA.

“No hay debate con la DEA”, afirma Sheinbaum

Al ser cuestionada sobre la cooperación con la agencia antidrogas, Sheinbaum subrayó que los agentes de Estados Unidos operan bajo permisos regulados por la Secretaría de Relaciones Exteriores, y deben apegarse a la Ley de Seguridad Nacional.