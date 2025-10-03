Niegan suspensión a contraalmirante Fernando Farías; FGR puede detenerlo

GENERANDO AUDIO...

El Juzgado Décimo Primero de Distrito en materia Penal, a cargo de Emma Cristina Carlos Ávalos, negó la suspensión definitiva al contraalmirante Fernando Farías Laguna contra la orden de aprehensión librada en su contra por el delito de delincuencia organizada relacionado con el contrabando de combustible mejor conocido como “huachicol fiscal”.

La jueza dejos sin efecto la suspensión provisional que había obtenido el contraalmirante el pasado 30 de agosto, pues no se presentó a la audiencia inicial programada para el pasado 1 de octubre.

De esta manera la Fiscalía General de la República (FGR), no tiene impedimento para cumplimentar la orden de aprehensión en contra del elemento castrense.

