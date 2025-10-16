Nieto Castillo presentó 10 denuncias por huachicol fiscal en gobierno de AMLO
El extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto Castillo, reveló que durante su gestión en el sexenio pasado, encabezado por Andrés Manuel López Obrador (AMLO) presentó al menos 10 denuncias relacionadas con presuntos casos de huachicol fiscal.
El ahora titular del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) detalló que en esos expedientes estarían involucrados administradores y agentes aduanales vinculados al contrabando de combustibles.
“Hubo, por lo menos, diez denuncias que se presentaron en ese momento que me tocó a mí, relacionadas con administradores aduanales y agentes aduanales vinculados con un posible huachicol fiscal”, señaló Nieto Castillo.
Evita hablar de sus funciones anteriores
Santiago Nieto subrayó que no abordará temas relacionados con los cargos que ocupó anteriormente, como la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (Fepade) ni la propia UIF.
Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.
“Por respeto ya no hago ningún tipo de referencia a actividades que haya tenido en el pasado, no hablo ni de Fepade, no hablo tampoco de la Unidad de Inteligencia Financiera, porque estoy pensando de manera monotemática en la Secretaría de Economía y en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial”, afirmó.