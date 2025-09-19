Niña salvada por la “abuelita heroína” fue extubada; sigue delicada

| 20:48 | Alejandra Guzmán | Uno TV
Dedican mural a la “abuelita heroína”.
Dedican mural a la “abuelita heroína”. Foto: Cuartoscuro

Jazlyn, la menor que fue salvada por su abuela en la explosión en el Puente de la Concordia en Iztapalapa, Ciudad de México, ya fue extubada, aunque su estado se mantiene como critico-estable, confirmó la fundación Michou y Mau.

A través de un breve comunicado, la fundación, que brinda apoyo a niños quedamos, destacó que la menor de dos años presenta quemaduras en el 25% del cuerpo luego de la volcadura de una pipa de gas en el oriente de la capital mexicana.

“La pequeña Jazlyn de dos años, trasladada al hospital Shriners for Children en Galveston, Texas, ya fue extubada y continúa siendo reportada como crítica-estable. Jazlyn, quien sufrió quemaduras en el 25% de su superficie corporal, se encuentra acompañada por su mamá”, destaca el comunicado de la fundación.

[TE PUEDE INTERESAR: Estas son sus historias: ¿quiénes son las víctimas que murieron en la explosión en Iztapalapa?]

Hace unos días, la menor fue trasladada al hospital en Texas, en donde se le atiende por las quemaduras que el estadillo de la fuga de gas en el Puente de la Concordia le ocasionaron.

El caso de Jazlyn, conmovió durante la tragedia

El caso de Jazlyn y su abuela, Alicia Matías, conmovió a la sociedad en medio de la tragedia, pues, la mujer de 49 años, conocida ahora como la “abuelita heroína”, cubrió con su cuerpo el de su pequeña nieta.

La mujer, quien se desempeñaba como checadora en el paradero en inmediaciones del Puente de la Concordia, caminó con su nieta en brazos tras la explosión y pese a las severas quemaduras que presentó su cuerpo hasta ser auxiliada por un elemento de seguridad quien traslado a la menor al hospital más cercano.

[TE PUEDE INTERESAR: El mural en honor a Alicia Matías, la ‘abuelita heroína’ de Iztapalapa]

Alicia Matías, la “abuelita heroína”, permaneció internada dos días tras el accidente de la pipa; sin embargo, murió el viernes 12 de septiembre  por las heridas que le causaron las llamas.

Hasta el momento, son 21 las personas fallecidas por la explosión del gas LP entre ellos el chofer de la pipa. Así como un estudiante del IPN y una joven estudiante de la UNAM.

Te recomendamos:

¿Quién es Jesús María Tarriba, esposo de Claudia Sheinbaum y primer caballero de México?

Nacional

¿Quién es Jesús María Tarriba, esposo de Claudia Sheinbaum y primer caballero de México?

Francisco Javier Rodríguez Smith Macdonald, el abogado que promovió amparos para hijos de AMLO y defendió a Caro Quintero

Nacional

Francisco Javier Rodríguez Smith Macdonald, el abogado que promovió amparos para hijos de AMLO y defendió a Caro Quintero

IMSS confirma depósito de pensión en octubre 2025; aplica a Ley 73 y 97

Pensiones

IMSS confirma depósito de pensión en octubre 2025; aplica a Ley 73 y 97

Así puedes cambiar el titular del recibo de luz de la CFE

Nacional

Así puedes cambiar el titular del recibo de luz de la CFE

Etiquetas: , ,