Dedican mural a la “abuelita heroína”. Foto: Cuartoscuro

Jazlyn, la menor que fue salvada por su abuela en la explosión en el Puente de la Concordia en Iztapalapa, Ciudad de México, ya fue extubada, aunque su estado se mantiene como critico-estable, confirmó la fundación Michou y Mau.

A través de un breve comunicado, la fundación, que brinda apoyo a niños quedamos, destacó que la menor de dos años presenta quemaduras en el 25% del cuerpo luego de la volcadura de una pipa de gas en el oriente de la capital mexicana.

“La pequeña Jazlyn de dos años, trasladada al hospital Shriners for Children en Galveston, Texas, ya fue extubada y continúa siendo reportada como crítica-estable. Jazlyn, quien sufrió quemaduras en el 25% de su superficie corporal, se encuentra acompañada por su mamá”, destaca el comunicado de la fundación.

Hace unos días, la menor fue trasladada al hospital en Texas, en donde se le atiende por las quemaduras que el estadillo de la fuga de gas en el Puente de la Concordia le ocasionaron.

El caso de Jazlyn, conmovió durante la tragedia

El caso de Jazlyn y su abuela, Alicia Matías, conmovió a la sociedad en medio de la tragedia, pues, la mujer de 49 años, conocida ahora como la “abuelita heroína”, cubrió con su cuerpo el de su pequeña nieta.

La mujer, quien se desempeñaba como checadora en el paradero en inmediaciones del Puente de la Concordia, caminó con su nieta en brazos tras la explosión y pese a las severas quemaduras que presentó su cuerpo hasta ser auxiliada por un elemento de seguridad quien traslado a la menor al hospital más cercano.

Alicia Matías, la “abuelita heroína”, permaneció internada dos días tras el accidente de la pipa; sin embargo, murió el viernes 12 de septiembre por las heridas que le causaron las llamas.

Hasta el momento, son 21 las personas fallecidas por la explosión del gas LP entre ellos el chofer de la pipa. Así como un estudiante del IPN y una joven estudiante de la UNAM.