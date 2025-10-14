“Niño sicario”: cuando matar deja de escandalizar en México

GENERANDO AUDIO...

La detención de un adolescente de 14 años identificado como sicario en un grupo delictivo de Tabasco volvió a encender las alertas sobre la participación de menores en el crimen organizado. El caso refleja una herida social que, según especialistas, se ha normalizado en el país: la violencia que alcanza a niñas, niños y adolescentes en contextos de pobreza y abandono.

De acuerdo con datos de Reinserta A.C., 7 de cada 10 adolescentes reclutados por grupos criminales en México han desempeñado actividades de sicariato, mientras que 6 de cada 10 crecieron en entornos donde la violencia era parte de lo cotidiano. Estas cifras confirman que la niñez mexicana se enfrenta a un ciclo de violencia difícil de romper.

Niños reclutados por el crimen organizado en México

Desde Reinserta, organización que trabaja con menores en contextos de violencia extrema, se advierte que estos casos no son hechos aislados. Muchos adolescentes son seducidos o forzados a integrarse a grupos delictivos sin entender del todo las consecuencias. “Cuando la niñez crece sin acceso a educación, sin adultos que protejan y en barrios violentos, el crimen se presenta como la única opción”, señala la asociación.

El reclutamiento infantil refleja un problema estructural: la falta de oportunidades, la desintegración comunitaria y el abandono institucional. Para Reinserta, detrás de cada “niño sicario” hay una omisión del Estado y una familia fracturada.

Urge tipificar el reclutamiento infantil como delito

Expertos insisten en la necesidad de tipificar el reclutamiento de menores como un delito autónomo, para reconocerlos como víctimas y no como delincuentes. Sin embargo, advirtieron que no basta con modificar las leyes: también se requieren planes integrales de prevención y desvinculación que permitan rescatar a quienes ya forman parte de estas redes.

Mientras tanto, Reinserta impulsa una gira nacional para presentar las Guías de prevención del reclutamiento de niñas, niños, adolescentes y jóvenes. Este material busca sensibilizar a docentes, familias y comunidades sobre cómo operan los grupos criminales al captar menores, además de fortalecer redes de cuidado y promover entornos seguros.

“Ninguna infancia debería ser víctima de una guerra que no eligió”, señala la organización, que continúa trabajando para evitar que historias como la del adolescente de Tabasco se repitan en otros rincones del país.

