“También tienen voz”: Pequeños migrantes, grandes sueños interrumpidos por la violencia

Los sueños de los niños migrantes son interrumpidos por la violencia y la dura realidad de su travesía. En la colonia Vallejo, al norte de la Ciudad de México, pequeños en esta condición habitan junto a las vías del tren. Aquí, el único momento divertido del día es cuando hacen señas al maquinista, quien les responde con un saludo.

El Instituto Nacional de Migración (INM) sólo los ve como una estadística; sin embargo, tienen un nombre y un rostro. En 2023, 120 mil 200 menores de edad migrantes entraron de forma irregular a México.

En los primeros cuatro meses de 2024 ya suman 56 mil, con un 5% de infantes que viaja sin compañía.

Joángel viajó 4 mil 200 kilómetros desde Venezuela. A sus 11 años, le tocó ver de todo al cruzar la selva del Darién.

“Vi muertos, pasé sustos. También una vez casi me ahogo, casi me lleva la corriente. Pero en el grupo que veníamos, me salvaron”.

Su mamá confirma la historia, que parecería salida de la imaginación de un niño.

“Mueren de hambre, también mueren de depresión. Porque muchas personas van solas y se deprimen. Y sienten que no pueden, porque no todos nos ayudan”.

Joelvis, la menor de las hermanas, no pierde la esperanza de poder llegar con su familia hasta Estados Unidos.

Joángel y su familia piensan llegar y pedir asilo en Estados Unidos, con un objetivo.

Para la organización Tejiendo Redes Infancia en América Latina, no sólo es cuestión de cerrar los ojos y soñar.

El albergue migrante CAFEMIN, en un esfuerzo por ofrecerles un respiro a su dura realidad, creó la “Escuelita”. Con esto los motivan a no soltar ese anhelo… de algún día graduarse.

Omar y su mamá acudieron a las vías a visitar a sus amigos. Cuentan que ellos lograron pasar unos días dentro del albergue CAFEMIN. Aun así, el pequeño no olvida el viacrucis que pasó desde Colombia a México.

-Ha sido muy difícil, sí. Todo el camino viniendo, durmiendo por la calle.

-¿Has pasado frío?

-Sí.

-¿Ya quieres ver a tu papá?

-Sí

Por eso desistieron, y ahora volverán a Colombia a través del retorno asistido de autoridades migratorias.

“Yo prefiero que me digan, regresó, que me digan no, allá murió. No entiendo cómo las personas siguen viniéndose porque esto no es vida, yo sí que me voy a regresar”.

Kayla Soto, migrante colombiana