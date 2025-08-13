Niños, mujeres y habitantes de zonas rurales concentran la mayor pobreza en México: Inegi

Inegi: 38.7 % de menores, 30.1 % de mujeres y 45.8 % en zonas rurales viven en pobreza multidimensional en México
En 2024, los niños, adolescentes, mujeres y habitantes de zonas rurales registraron los mayores niveles de pobreza multidimensional en el país, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

El grupo de 0 a 17 años alcanzó 38.7%, el porcentaje más alto entre todos los rangos de edad. Le siguieron las personas de 18 a 29 años con 28.8 %, las de 30 a 64 años con 25.5% y los adultos mayores de 65 años y más con 23.6%.

Brecha por sexo

Las mujeres presentaron una incidencia de 30.1%, ligeramente superior a la de los hombres, que fue de 28.9%.

Ámbito rural y urbano

El contraste entre el campo y las ciudades sigue siendo marcado: en las zonas rurales, la pobreza multidimensional alcanzó 45.8%, casi el doble que en las zonas urbanas, donde se ubicó en 25.0%.

Otros grupos de atención prioritaria:

  • Población hablante de lengua indígena: 66.3%, frente a 26.7% en la población no hablante
  • Personas con discapacidad: 32.9%, contra 29.3% en quienes no tienen discapacidad
  • Población afrodescendiente: 32.3%, frente a 29.5% en la no afrodescendiente

Contexto nacional de la pobreza multidimensional

El promedio nacional de pobreza multidimensional en 2024 fue de 29.6%, con una reducción de 6.7 puntos porcentuales respecto a 2022, cuando era de 36.3%.

En cifras absolutas, se pasó de 46.8 millones de personas en situación de pobreza multidimensional en 2022 a 38.5 millones en 2024, lo que significa 8.3 millones de personas menos en esta condición.

Dentro de esta reducción, la pobreza moderada bajó de 29.3% a 24.2%, mientras que la pobreza extrema descendió de 7.1% a 5.3%.

El Inegi explica que la medición considera dos dimensiones: el bienestar económico y el acceso a derechos sociales, como educación, salud, seguridad social, vivienda y alimentación.

