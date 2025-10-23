GENERANDO AUDIO...

En México, cuatro menores de edad son reclutados cada hora por el crimen organizado, alertaron organizaciones civiles dedicadas a la protección de la infancia.

El coordinador de Tejiendo Redes Infancia, Juan Martín Pérez García, explicó que este fenómeno se mantiene desde hace más de una década:

“En 2010, estimamos aproximadamente 35 a 40 mil adolescentes cada año, víctimas de reclutamiento. Esto se mantiene en el tiempo, no ha cambiado mucho”, dijo.

El reciente caso de Derek Jair, de apenas 15 años, detenido en Tabasco cuando intentaba accionar un arma contra elementos de seguridad, representa —según los especialistas— sólo la punta del iceberg.

Crimen organizado recluta y adiestra menores

De acuerdo con la directora de Incidencia y Políticas Públicas de Reinserta, Sofía Martínez Paz, los adolescentes son vistos como “soldados del delito”.

“Siete de cada 10 adolescentes reclutados realizan actividades de sicariato. El mismo 70% enfrenta un proceso de adiestramiento de entre tres a siete meses”, precisó.

Aunque el fenómeno es cada vez más visible, no existen datos oficiales sobre su magnitud. Pérez García aseguró que se trata de “cientos de miles de adolescentes y hombres jóvenes víctimas de reclutamiento”.

ONU pidió tipificar el reclutamiento forzado desde 2011

En 2011, el Comité de los Derechos del Niño de la ONU solicitó al Estado mexicano tipificar el delito de reclutamiento forzado, pero la medida no se ha concretado.

“Se debe tipificar, porque este fenómeno ha llegado a una magnitud que necesita visibilizarse”, afirmó Martínez Paz.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Llaman a atender causas y reconocer a los menores como víctimas

Ambas organizaciones coincidieron en que la estrategia de seguridad actual no ha frenado el reclutamiento y urgieron a crear acciones de prevención y atención integral.

“Eso no va a cambiar en tanto la estrategia de seguridad siga siendo la misma, en tanto no tipifiquemos y no desarrollemos acciones de prevención”, sostuvo Pérez García.

Martínez Paz concluyó que es fundamental entender que los adolescentes no son criminales, sino víctimas de una guerra que no eligieron.

“Ninguna infancia debería ser víctima de una guerra que no eligió”, sentenció.