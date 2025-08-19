GENERANDO AUDIO...

México se prepara para implementar en 2026 la CURP Biométrica, un nuevo documento de identificación oficial que mantendrá el código alfanumérico de 18 caracteres, pero incorporará datos como huellas dactilares, escaneo del iris, fotografía digital y firma electrónica.

De acuerdo con el gobierno federal, este cambio busca unificar la identidad oficial de la población, reforzar la seguridad en los trámites y fortalecer la búsqueda de personas desaparecidas.

El decreto firmado por la Secretaría de Gobernación establece que la nueva CURP con fotografía será obligatoria para todos los trámites públicos y privados en México. La medida aplicará a todas las personas, incluidas niñas y niños, ya que actualmente cada ciudadano cuenta con este documento.

Las leyes son muy claras y en la Ley General de Población se dice que la nueva CURP biométrica es un documento obligatorio.



Aunque desde el ejecutivo se diga que “no se obligará a nadie a tramitarla” están mintiendo. 🔁👇🏽 pic.twitter.com/o9h8PjcS0b — R3D (@R3Dmx) August 6, 2025

¿Qué es la CURP biométrica?

La CURP biométrica conservará los mismos 18 caracteres únicos de identificación, pero añadirá información biométrica que permitirá convertirla en un documento de identificación válido tanto en formato físico como digital.

Entre los datos que integrará están:

Huellas dactilares de ambas manos.

Escaneo del iris.

Fotografía digital.

Firma electrónica.

Con esto, la CURP se transformará en una identificación oficial obligatoria, aceptada en trámites públicos y privados, desde inscripciones escolares y atención médica hasta apertura de cuentas bancarias y registro en programas sociales.

Reforma legal y objetivos

La medida deriva de la reforma al artículo 91 Bis de la Ley de Registro de Población, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 16 de julio de 2025, que establece que la CURP deberá incluir datos biométricos.

El gobierno federal ha fijado dos metas principales:

Fortalecer la búsqueda de personas desaparecidas. Unificar la identidad oficial para reducir burocracia y fraudes.

Fechas clave de implementación

Julio 2025 : pruebas piloto en Veracruz, Ciudad de México y Estado de México.

: pruebas piloto en Veracruz, Ciudad de México y Estado de México. Octubre 2025 : creación de la plataforma nacional de datos.

: creación de la plataforma nacional de datos. Enero 2026 : apertura del trámite al público en general.

: apertura del trámite al público en general. Febrero 2026: obligatoriedad nacional y sustitución de la CURP tradicional.

Por ahora, el trámite solo está disponible en módulos piloto:

Veracruz : Xalapa, Coatzacoalcos, Poza Rica, Misantla y Tantima.

: Xalapa, Coatzacoalcos, Poza Rica, Misantla y Tantima. Ciudad de México : módulo RENAPO en Calle Londres 102, Col. Juárez, Cuauhtémoc.

: módulo RENAPO en Calle Londres 102, Col. Juárez, Cuauhtémoc. Estado de México: Toluca, Villa Guerrero, Texcoco y Tlalnepantla.

Requisitos: acta de nacimiento certificada, identificación vigente, CURP tradicional, comprobante de domicilio y correo electrónico activo. Para menores de edad se requiere la presencia de madre, padre o tutor legal.

El trámite dura entre 20 y 30 minutos, es gratuito en los módulos piloto y se prevé que se mantenga así a nivel nacional.

