Presas de sistema Cutzamala reportan mejores niveles. Foto: Cuartoscuro

Este 22 de agosto, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) informó que el Sistema Cutzamala alcanzó 68.74% de su capacidad.

El repunte se debe a las constantes lluvias de este mes, que han favorecido a las tres presas que integran el sistema: Villa Victoria, Valle de Bravo y El Bosque. Este nivel rompe la tendencia negativa del año pasado, cuando a la misma fecha el Cutzamala se encontraba apenas en 41.36% de su capacidad.

Presas con niveles al alza

Según los reportes técnicos, las lluvias registradas en agosto han llegado a superar los 47 milímetros, consideradas precipitaciones intensas, aunque en la mayoría de los días se han mantenido entre moderadas y leves, con efectos acumulativos importantes.

Villa Victoria : 59% de llenado (185 mil 731 millones de m³), en 2024 estaba en 35.66%.

: 59% de llenado (185 mil 731 millones de m³), en 2024 estaba en 35.66%. Valle de Bravo : 77.93% de llenado (307 mil 355 millones de m³), más del doble respecto al año pasado.

: 77.93% de llenado (307 mil 355 millones de m³), más del doble respecto al año pasado. El Bosque: 58.98% de llenado (202 mil 400 millones de m³).

En conjunto, estas cifras reflejan una recuperación sostenida que permite a la Conagua estimar que el sistema se encuentra en condiciones cercanas al promedio histórico de almacenamiento.

Abasto y calidad del agua en el Valle de México

La planta potabilizadora de Los Berros, que trata el agua proveniente del Cutzamala, reporta que la calidad del líquido se mantiene como “agradable”, lo que garantiza su distribución a millones de usuarios en la Ciudad de México y el Estado de México.

De acuerdo con las autoridades, un nivel mínimo de 68.3% en el almacenamiento asegura el abastecimiento regular hacia el Valle de México. Sin embargo, se ha reiterado el llamado a la población a mantener un uso responsable y consciente del agua, especialmente ante las variaciones climáticas que aún podrían afectar el sistema en los próximos meses.

