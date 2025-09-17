GENERANDO AUDIO...

Fotos: cuartoscuro

El próximo 19 de septiembre, durante el Simulacro Nacional 2025, se activará el alertamiento sísmico en celulares con la hipótesis de un sismo magnitud 8.1 con epicentro en Lázaro Cárdenas, Michoacán. Este escenario contempla impacto en CDMX, Edomex, Guerrero, Colima, Jalisco, Oaxaca, Puebla, Morelos, Tlaxcala, Guanajuato y Veracruz.

Si aún no tienes claro cómo funcionará este sistema, José Antonio Peña Merino, titular de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, respondió a las dudas más comunes.

¿Cómo funciona el alertamiento en celulares?

La alerta no es un SMS ni llega por aplicaciones como WhatsApp. Se trata de una ventana emergente tipo pop-up que aparece en la pantalla del celular, acompañada de un sonido fuerte y distintivo. Incluso se activa si el teléfono está en silencio, bloqueado o en medio de una llamada.

Además, no se necesita descargar apps ni actualizar el equipo. Mientras el celular esté en la zona de cobertura, recibirá la notificación.

“Se va a trabajar sobre una hipótesis de un sismo magnitud 8.1 con epicentro en Lázaro Cárdenas Michoacán, asimismo en algunas otras entidades federativas que además han definido por los eventos, los fenómenos naturales más frecuentes, han definido que por ejemplo en Campeche, Yucatán, Sonora, Quintana Roo, Baja California Sur, la hipótesis sea por huracán, como incendio urbano se llevará a cabo la hipótesis en Durango, Guanajuato, Tamaulipas y por tsunami en Baja California“, Laura Velázquez Alzúa, coordinadora Nacional de Protección Civil.

Preguntas frecuentes del sistema de alertamiento sísmico

¿Qué pasa si mi número es de otra ciudad?

No importa. La alerta llegará al teléfono que esté físicamente en el área de riesgo, aunque la línea sea de otra región.

¿Cómo sé que no es un mensaje falso?

El aviso se emite por un canal exclusivo para emergencias , aparece como pop-up y no permite interacción. Su sonido es único, diferente al de un SMS.

¿Y si estoy fuera de la ciudad donde ocurre la emergencia?

Solo recibirán la notificación los celulares que se encuentren dentro de la zona contemplada para el simulacro o en un evento real.

¿Se pueden bloquear estas alertas?

No. Están diseñadas para activarse automáticamente en emergencias de nivel máximo y no existe la opción de rechazarlas.

“Un sonido que claramente ya va la atención de cualquier persona, aunque el teléfono está en silencio, bloqueado o incluso si estás en medio de una llamada, también se activa”,explicó José Antonio Peña Merino, titular de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones

¿Por qué es clave el simulacro del 19S?

Las autoridades destacaron que este ejercicio permitirá a la población familiarizarse con el sistema de alertamiento y confirmar su alcance en las zonas de mayor riesgo sísmico. El objetivo es que, en un escenario real, la ciudadanía reaccione rápido y de forma coordinada para reducir riesgos y salvar vidas.