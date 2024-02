No está en riesgo la seguridad de las candidaturas: INE

Taddei Zavala, explicó cuál es el protocolo de seguridad . FOTO: Cuartoscuro

La consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei Zavala, aseguró que la seguridad para las candidaturas para la elección del próximo 2 de junio no está en riesgo.

En conferencia de prensa y tras presentar a dirigentes de partidos políticos el protocolo de seguridad para candidatas y candidatos, afirmó que no está en riesgo la seguridad de las candidaturas.

“Al Instituto le compete establecer este tipo de protocolos y lo estamos haciendo y además lo estamos haciendo de la mano de ellos. No está en riesgo la seguridad de sus candidaturas, no, eso no, porque ya existe, al menos de nuestra parte un protocolo presentado para ellos”. Guadalupe Taddei Zavala | Consejera presidenta del INE

En la sede del árbitro electoral, Taddei Zavala, explicó cuál es el protocolo de seguridad que se seguirá para aspirantes que deseen protección. A través del INE las solicitudes de protección se harán llegar a las mesas de seguridad con el Gobierno federal.

“El análisis de riesgo no lo realiza el Instituto Nacional Electoral, nosotros recibimos la solicitud de los partidos políticos para atender a sus candidaturas en lo que corresponde a lo federal, en lo que es a lo local, si las recibimos aquí, lo vamos a hacer con mucho gusto y las tramitaremos también en las mesas correspondientes en cada una de las entidades. La atención nuestra debe de ser inmediata ante una solicitud y la mesa de seguridad, donde está la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Unidad de Inteligencia Financiera, la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Electorales”. Guadalupe Taddei Zavala | Consejera presidenta del INE

Durante la reunión con los representantes políticos, se pidió a los partidos que no permitan la participación en el proceso de personajes ligados al crimen e impedir, en la medida de sus posibilidades, el uso de dinero ilícito en las campañas.

“Que no permitieran la entrada de recursos no correctos a las arcas de los partidos o que intervinieran recursos no dentro de las prerrogativas establecidas por este instituto en las campañas electorales”. Guadalupe Taddei Zavala | Consejera presidenta del INE