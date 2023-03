En el Centro de Capacitación para el Trabajo Industrial (CECATI) número 1, alumnos toman clases para aprender a dar masajes de relajación, entre otras especialidades. Paola es una de las estudiantes y ya creó su propia fuente laboral.

“Tengo mi cabina; recibo a la gente. Tengo mi autoempleo, entonces gracias a esa cabina, yo he podido traer a la gente a que se desestrese. Por lo mismo de la pandemia, a pesar de que tienen su trabajo en casa, están estresados. Gracias a estos cursos que tomé aquí, sí he podido generar empleo para tener dinero”.

Te recomendamos: “No cambiarán reglas para la operación de bancos en México”: AMLO inaugura 86 Convención Bancaria

Esta especialidad se imparte en el CECATI número 1 de la Secretaría de Educación Pública (SEP) en donde para poder ingresar es indispensable tener 15 años cumplidos. No hay límite de edad.

Juan Yáñez es otro de los alumnos; traza un plano en su libreta. A sus 75 años decidió entrar a plomería y es un ejemplo de que aquí no hay límites.

También puedes leer: Infonavit le “pone el dedo” a los “coyotes”; hay más de 4 mil denuncias

“Yo soy albañil, pero me gusta la electricidad, me gusta la mecánica, me gusta la plomería, todo lo que están dando clases, es muy bueno para mí. Yo ya puse una ‘bomba’ e hice muchos trabajos de reparaciones, puse un WC, puse un lavamanos. Estoy bien y me siento feliz. A pesar de que tengo 75 años, me siento feliz, me siento contento de los trabajos. Y gracias al profesor, que tiene buen carácter, aprendo muchas cosas”.

Juan Yáñez, alumno del CECATI 1.