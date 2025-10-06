GENERANDO AUDIO...

Foto: Cuartoscuro

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, negó este lunes que hubiera algún mensaje político detrás de la distribución de espacios durante el evento por su primer año de gobierno, donde varios funcionarios y operadores del movimiento fueron ubicados en una zona conocida entre los asistentes como el “corral VIP”.

Durante su conferencia matutina, la mandataria fue cuestionada por la prensa mexicana sobre los agradecimientos que dirigió de forma especial a los secretarios de la Defensa Nacional y de la Marina, así como sobre los comentarios del senador Ricardo Monreal, quien ironizó sobre haber sido colocado “en un corralillo”.

Sheinbaum Pardo respondió con brevedad y sin rodeos: “Agradecimiento, agradecimiento”, señaló sobre su mención a los mandos militares.

El “corral VIP” en el Zócalo

Durante la conmemoración realizada ayer en el Zócalo de la Ciudad de México, figuras como Adán Augusto López Hernández, Ricardo Monreal, Luisa María Alcalde, Manuel Velasco, Andrés López Beltrán y Alejandro Esquer fueron ubicadas en un área delimitada frente al templete, pero filas atrás.

De acuerdo con fuentes de la organización, el acomodo buscó evitar incidentes o distracciones como los ocurridos en actos anteriores, cuando algunos invitados intentaron acercarse al escenario para tomarse fotografías con la mandataria.

Mientras tanto, en la zona diamante, más cercana al templete, se ubicaron familiares de Sheinbaum y gobernadores de distintas entidades del país, quienes pudieron interactuar más directamente con la presidenta.

En su discurso, que duró 56 minutos, Sheinbaum hizo un llamado a la unidad de la Cuarta Transformación y advirtió sobre “intentos externos de división”. El evento reunió a miles de personas y sirvió para destacar los avances de su primer año de administración.

