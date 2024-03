No hay que caer en pánico por síndrome de Guillain-Barré; no se contagia, ni conducirá a pandemia: Alejandro Macías

La Secretaría de Salud de Tlaxcala (Sesa) emitió una alerta epidemiológica en el estado ante el inusual incremento exponencial de casos con el síndrome de Guillain-Barré (SGB) en unidades médicas de primer y segundo nivel.

Al respecto, el doctor Alejandro Macías, médico infectólogo y catedrático de la Universidad de Guanajuato, recuerda que la enfermedad no es contagiosa, por lo que “no hay que caer en pánico”, además de que señala que no cree que vaya a conducir a una epidemia.

En entrevista con UnoTV, el doctor recuerda que el síndrome de Guillain-Barré es una enfermedad autoinmune que se dirige contra los nervios periféricos y va produciendo una parálisis que va ascendiendo de los pies a las manos y luego a la cara o la cabeza.

El doctor Alejandro Macías específica que la mayoría de los casos se dan por una infección de Campylobacter, cuyo principal síntoma es diarrea, por lo que coincide con las autoridades sanitarias, respecto a que hay que tener cuidado con los alimentos.

De la misma manera, recuerda que se han presentado casos por influenza: “hay casos, ahora sabemos, por COVID, por enfermedades respiratorias”.

“Hay una gran cantidad de posibilidades y hay que decir que no es una enfermedad contagiosa, o sea, no se contagia el Guillain-Barré y no hay que caer en pánico, eso es seguramente una identificación, pero no creo yo que vaya a conducir a una epidemia de Guillain-Barré, ni mucho menos”.

Alejandro Macías.