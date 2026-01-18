No la envía Sheinbaum: por esta razón la alerta sísmica dice “presidencial”

GENERANDO AUDIO...

Por este motivo dice “Alerta Presidencial” la alerta sísmica. Foto: Cuartoscuro

Tras el reciente sismo en San Marcos, Guerrero, el cual ha dejado más de cuatro mil réplicas, entre ellas la más intensa de magnitud 5.0, la alerta sísmica se ha activado en dos ocasiones. Sin embargo, en la conversación ha estado el alertamiento que reciben los millones de usuarios que cuentan con un teléfono inteligente compatible.

Entre las quejas y comentarios que se han hecho de forma constante sobre la alerta, los usuarios han dividido sus opiniones sobre el sonido. Por una parte, hay algunos que lo consideran excesivo y han buscado la manera de desactivar la alerta; mientras tanto, el resto considera necesario el entrar en estado de alerta con la emisión del sonido.

¿Por qué dice “Alerta Presidencial”?

El término proviene del estándar internacional de alertamiento temprano. Por ejemplo, en Estados Unidos el sistema utilizado tiene por nombre Wireless Emergency Alerts (WEA); en él, las alertas presidenciales son las del más alto nivel.

En México, la alerta no la emite el Gobierno de la República, ni la presidenta Claudia Sheinbaum. Quienes emiten el alertamiento es la Coordinación Nacional de Protección Civil, como lo explicó de forma reciente la mandataria.

Pero no tiene nada que ver con la presidenta, es una alarma de Protección Civil, entonces dice: alarma presidencial, así le pusieron

Sheinbaum solicitó modificar la leyenda

De igual manera, la presidenta de México anunció que solicitó el cambio de la leyenda para que “Alerta Presidencial” deje de aparecer, al no ser emitida por la mandataria.

¿Se puede desactivar la alerta del celular?

En redes sociales, varios usuarios señalan que han intentado desactivar la alerta en sus dispositivos. Sin embargo, al estar diseñada como una alerta de grado máximo desde la configuración de los móviles, no es posible desactivarla.

Por ello, independientemente de la marca del celular, del modo silencio o de la conexión, la alerta sonará en caso de ser necesario.