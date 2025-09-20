GENERANDO AUDIO...

Hernán Bermúdez, extitular de la SSPC de Tabasco. Foto: Gobierno de Tabasco.

A pesar de que la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró recientemente que el expresidente Andrés Manuel López Obrador y Adán Augusto fueron quienes solicitaron la destitución de Hernán Bermúdez Requena de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Tabasco tras hallar indicios de vínculos con el crimen organizado, un video que circula en redes sociales demuestra que el ahora señalado de ser líder de “La Barreadora”, organización criminal ligada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), presentó su renuncia.

Hernán Bermúdez Requena renunció como titular de la SSPC de Tabasco

En el material audiovisual, que data del 3 de enero de 2024, fecha en la que dejó de ser titular de la SSSPC de Tabasco, se puede observar a Bermúdez Requena acompañado de José Antonio De La Vega Asmitia, entonces secretario de Gobierno de Tabasco, y José del Carmen Castillo Ramírez, quien sería su sucesor en la dependencia estatal.

OTRA MENTIRA



Hernán Bermúdez renunció a la secretaría de Seguridad de Tabasco entre agradecimientos “por su buena gestión” y buenos deseos



NO lo despidieron. Es mentira eso de que AMLO y Adán Augusto “pidieron que lo despidieran”



pic.twitter.com/nmf2ghYakj — Manuel Lopez San Martin (@MLopezSanMartin) September 20, 2025

En aquella ocasión, José Antonio De La Vega Asmitia indicó que Bermúdez Requena presentó su renuncia después de poco más de cuatro años al frente de la SSPC de Tabasco y que por instrucciones del entonces gobernador interino Carlos Manuel Merino Campos, José del Carmen Castillo Ramírez asumiría el control de la secretaría.

A su vez, agradeció, a nombre del Gobierno de Tabasco, la labor de Bermúdez Requena durante los años al frente de la SSPC de Tabasco y le deseó “el mejor de los éxitos”.

Video contradice a Sheinbaum, quien aseguró que AMLO solicitó la destitución de Hernán Bermúdez Requena

El pasado jueves 18 de septiembre, durante la conferencia mañanera, la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que el expresidente Andrés Manuel López Obrador solicitó la destitución de Bermúdez Requena luego de que se hallaran indicios de que tenía vínculos con el crimen organizado.

Agregó, además, que se darán a conocer los resultados de la investigación en contra de Bermúdez Requena, de cómo “se fue descomponiendo” y el momento en que “se dan cuenta que no está cumpliendo con sus funciones”.

“Se va a presentar cómo fue que este personaje que fue secretario de Seguridad en Tabasco se fue descomponiendo y en qué momento se dan cuenta que no está cumpliendo con sus funciones y que pudiera estar vinculado con algún grupo delictivo, cómo se pide su destitución por parte del presidente López Obrador a Tabasco, en el momento en que hay indicios de que esta persona tiene algún vínculo y, a partir de ahí, él decide huir y ya después viene la investigación por parte de la Fiscalía del Estado de Tabasco y la Fiscalía General de la República”, mencionó la mandataria federal.

