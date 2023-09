“No me rajo”: Xóchitl Gálvez acatará decisión de la UNAM y está dispuesta a presentar nuevo informe

Xóchitl Gálvez asegura que acatará decisión de la UNAM. Fotos: Cuartoscuro

Xóchitl Gálvez respondió a las acusaciones en su contra por el supuesto plagio que hizo en el informe profesional que presentó para titularse como ingeniera en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). En sus redes sociales, aseguró que se tituló por experiencia profesional, no por un escrito, pero dijo que acatará lo que decida la Máxima Casa de Estudios. “No me rajo”, expresó.

“Les aclaro, no es una tesis, es un reporte. Mi título es por experiencia profesional no por un escrito si la falta de referencias en 2 o 3 por ciento del texto es suficiente para anular mi título acataré la decisión de mi querida UNAM y volveré a presenta un nuevo trabajo para titularme”, aclaró.

Asimismo, la coordinadora del Frente Amplio por México, Xóchitl Gálvez indicó que no se asusta, ni se raja porque ya han querido demoler su casa y ya dijeron que no es indígena, que no es empresaria, que no vendió gelatinas y que no es ingeniera.

“Mañana van a decir que no soy mujer. Porque hu#$%& tengo y vaya que muchos. Síganle, estoy lista para 256 ataques más”, aseveró la coordinadora del Frente Amplio por México.

Xóchitl Gálvez Ruiz reconoció que cometió errores al no hacer referencias en algunos párrafos del trabajo que presentó ante la UNAM.

“Lo que yo presenté fue un informe donde se toman algunos párrafos, por ejemplo, del programa de cambio climático del gobierno. Es obvio que estoy refiriéndome al programa de cambio climático. Algunas referencias técnicas de equipos muy específicas; y hay un párrafo que seguramente tomé en el contexto de edificios inteligentes, pero son seis párrafos de 77 hojas, donde lo importante es la experiencia profesional”. Xóchitl Gálvez

Reconoció la existencia de información que debió ser citada y mencionó que la mayor parte de los temas son técnicos y sacados de manuales técnicos. Precisó que un tema es la política pública del gobierno federal, que se aclara que es la política en materia ambiental y “sí la pendejié, porque debí de haber puesto de dónde era, la verdad”.

Ante el presunto plagio, el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Enrique Graue pidió al director de la Facultad de Ingeniería, José Antonio Hernández Espriú, que turne al Comité de Ética y al Consejo Técnico el caso de Gálvez Ruiz.