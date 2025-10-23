“No necesita ir tan lejos”: Ceci Flores invita a Noroña a buscar desaparecidos en Sinaloa

GENERANDO AUDIO...

Ceci Flores y Gerardo Fernández Noroña. Fotos: Cuartoscuro

Luego de que se diera a conocer el viaje que realizará Gerardo Fernández Noroña a Palestina para mostrar su “solidaridad con el pueblo palestino”, la activista Ceci Flores invitó al senador a una búsqueda de desaparecidos que se realizará el próximo 25 de octubre en Sinaloa.

Noroña pide licencia para viajar a Palestina

El pasado martes, Noroña solicitó licencia por 10 días para viajar a Palestina. El senador justificó su ausencia diciendo que se trata de una invitación por parte del país de medio oriente y que el boleto de avión será pagado por los Emiratos Árabes Unidos debido a su postura a favor del pueblo palestino.

Al ser cuestionado por la prensa sobre su viaje, Noroña comentó que ningún senador tiene prohibido recibir invitaciones y reiteró que su intención es mostrar solidaridad.

“Dime que dice ahí que tienes prohibido aceptar invitaciones, dime que dice ahí que no debes ser solidario con un pueblo que está siendo masacrado y dime que no están defendiendo la masacre del pueblo palestino, desviando la atención del tema central”.

Ceci Flores aprovecha “solidaridad” de Noroña y lo invita a Sinaloa a buscar desaparecidos

Mediante un mensaje en su cuenta de X (antes Twitter), Ceci Flores aprovechó la “solidaridad” que está mostrando el senador y le extendió una invitación para que viaje a Sinaloa con todos los gastos pagados (traslado, hospedaje, comidas) y ayude en la búsqueda de un joven desaparecido.

“No necesita ir tan lejos para quitarse esas ganas de ayudar, en México nos faltan manos y voluntad para terminar con esa masacre que nos está quitando a nuestros hijos”.

Hasta el momento, Fernández Noroña no ha contestado la invitación por parte de la activista, aunque se encuentra muy activo en redes sociales, compartiendo actualizaciones sobre su viaje a Palestina.