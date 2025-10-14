“No representa un problema grave”: Sheinbaum minimiza paro del SAT

GENERANDO AUDIO...

Foto: Uno TV

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo restó importancia al paro de labores que realizaron este martes trabajadores del Servicio de Administración Tributaria (SAT), quienes demandan mejores condiciones laborales y salariales.

Durante su conferencia matutina, la mandataria aseguró que el caso ya está siendo atendido por el SAT, así como por las secretarías de Hacienda y del Trabajo, y afirmó que se trata de un grupo reducido de empleados, por lo que la protesta “no representa un problema grave”.

“Lo está atendiendo el director del SAT y también el secretario del Trabajo, Marath Bolaños. Son pocos trabajadores los que están haciendo este planteamiento, pero se les está atendiendo a todos”, señaló Sheinbaum.

Presidencia descarta afectaciones mayores

La jefa del Ejecutivo informó que las autoridades federales mantienen comunicación con los empleados inconformes y que el gobierno está evaluando si hubo cierres parciales de oficinas o afectaciones en citas programadas.

“Se aclarará cuál es la afectación, si hubo oficinas cerradas y cuántas. Una vez que tengamos esa información, el SAT la dará a conocer a las personas que no pudieron acudir a su cita”, explicó.

Sheinbaum insistió en que, hasta el momento, el paro no ha interrumpido significativamente los servicios fiscales y que las operaciones esenciales del SAT continúan funcionando con normalidad.

Paro por mejores condiciones laborales

Los trabajadores del SAT iniciaron manifestaciones en distintas sedes del país para exigir aumentos salariales, estabilidad laboral y mejores condiciones de trabajo, así como la revisión de cargas administrativas y procesos de digitalización que, aseguran, han incrementado la presión operativa.

Aunque el gobierno federal no ha detallado el número exacto de oficinas afectadas, en redes sociales se reportaron cierres parciales en centros de atención del Valle de México y otras ciudades del interior del país.

El SAT informó que las citas no atendidas serán reprogramadas sin penalización y pidió a los contribuyentes mantenerse informados a través de los canales oficiales

Gobierno promete diálogo

Sheinbaum reiteró que su administración mantendrá el diálogo abierto con los trabajadores y que las dependencias involucradas buscan resolver las demandas por la vía institucional.

“No es algo que vaya a generar un problema grave, pero sí se está atendiendo”, insistió la mandataria.

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social confirmó que prepara una mesa de negociación con representantes sindicales y funcionarios del SAT para analizar las inconformidades y evitar nuevos paros en los próximos días.