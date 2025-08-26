GENERANDO AUDIO...

La ministra presidenta Norma Piña levantó este martes la última sesión solemne de la actual integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Durante su mensaje, afirmó que, pese al “asedio sin precedentes”, la Corte defendió los pilares de la Constitución con sentencias y no con estridencias.

En la presentación del informe de labores 2023-2025, Piña aseguró que durante dos años y medio el Poder Judicial trabajó bajo condiciones de adversidad y ataques constantes.

“No respondimos con estridencias, respondimos con sentencias. No apelamos nunca a la confrontación, apelamos a la razón, al diálogo y al Derecho”, dijo.

La ministra presidenta enfatizó que la independencia judicial es un ejercicio cotidiano y no un discurso: “La independencia no se ostenta, se ejerce, y la narrativa en contra es objeto de prueba”.

Las ausencias y el mensaje final

El acto solemne se realizó en el pleno de la Corte con invitados especiales, aunque con la ausencia de las ministras Lenia Batres y Yasmín Esquivel, así como del ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena.

Piña también destacó que impartir justicia implica empatía y humanidad, sin que ello excluya la excelencia técnica y el respeto a la Constitución.

“Reparar vulneraciones exige cercanía y humanidad, pero esa sensibilidad no es incompatible con la exigencia técnica ni con lo que nuestra Constitución mandata”, apuntó.

Antes de levantar la sesión, concluyó con un mensaje sobre el futuro del país: “El rumbo del país no puede depender ni del aplauso ni del agravio”.

Con un malletazo, Piña dio por terminada la última sesión de la integración actual de la SCJN alrededor de las 12:30 horas de este martes.

