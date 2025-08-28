GENERANDO AUDIO...

Pelea en el Senado de la República. Foto: Curtoscuro

La última sesión de la Comisión Permanente, en el Senado de la República, terminó con empujones y golpes entre el aún presidente de la Cámara Alta, Gerardo Fernández Noroña y el presidente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Moreno Cárdenas, “Alito”.

El hecho, que se viralizó y por el cual Fernández Noroña interpondrá una denuncia, no es aislado y recuerda a otros zafarranchos que se han suscitado en la Cámara de Diputados y en el Senado. En Uno TV hacemos un recuento de dichas peleas y te contamos cuáles fueron las sanciones a las que se hicieron acreedores los partícipes.

Extinción de fideicomisos desata zafarrancho en San Lázaro

Era octubre de 2020… En la Cámara de Diputados se discutía la reforma de extinción de más de 100 fideicomisos de cultura, salud, ciencia, economía, entre otros, cuando los ánimos se encendieron entre los legisladores.

En aquel entonces, la oposición, conformada por diputados del Partido Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI) y Movimiento Ciudadano, tomó la tribuna, causando la reacción de los legisladores de Morena y aliados.

Queda en el imaginario popular, y en videos de redes sociales, el momento en el que los legisladores de Morena y aliados rompieron a pedazos una pancarta que los opositores habían puesto frente a la tribuna y los golpes y empujones entre los legisladores.

Por estos hechos no hubo sanciones.

Miscelánea Fiscal detona golpes en San Lázaro

En 2021, durante el debate en torno a la Miscelánea Fiscal del año que estaba por entrar, diputados del PAN, PRI y MC nuevamente tomaron la tribuna de la Cámara de Diputados.

En aquel año, el zafarrancho inició cuando legisladores de oposición solicitaban que la votación se hiciera a mano alzada. Ante la negativa de Morena y aliados, legisladores tomaron la tribuna liándose a golpes.

Aunque se acusó legisladores de incitar el pleito por presuntamente asistir a la sesión bajo los influjos del alcohol, e incluso se pidió aplicar el examen toxicológico a algunos, al final no hubo consecuencias para ninguno de los involucrados.

Detienen a 20 por pelea… en Congreso de Campeche

En octubre de 2023 se vivió uno de los hechos más bochornosos en el Congreso de Campeche cuando diputados locales se liaron a golpes, lo que provocó que la policía ingresara al recinto y 20 personas fueran detenidas.

La pelea se suscitó tras la destitución de Alejandro Gómez Cazarín como presidente de la Junta de Gobierno y Administración y fue protagonizada únicamente por diputados de Morena.

[ASÍ LO INFORMAMOS: Al menos 20 detenidos por pelea entre diputados de Morena en Congreso de Campeche]

En aquel entonces se viralizó un video en el que se observa como elementos de Seguridad Pública ingresaron al Congreso local para detener a varias personas. Se reportaron ocho lesionados.

Empujan a diputado panista Santiago Creel

Uno de los zafarranchos más recientes, además del protagonizado por “Alito” Moreno y Fernández Noroña, se suscitó en noviembre de 2023 en la Cámara de Diputados.

En aquel entonces, la diputada transgénero María Clemente García empujó al histórico legislador Santiago Creel y lo obligó a levantarse de su asiento, después de un ríspido debate en el que Morena pedía sanciones contra Gabriel Quadri por haber llamado a su compañera “señor”.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]

Un dato curioso es que en aquella ocasión Noroña salió en defensa de Creel, quien era entonces presidente de la Cámara de Diputados y exigió parar las faltas de respeto.

Al final, en este caso, sí hubo una sanción que correspondió a una disculpa pública, misma que fue aceptada por Santiago Creel.

Pleito en el Senado por Reforma Judicial

En diciembre de 2024, los ánimos subieron de tono en el Senado de la República, en pleno debate de las leyes secundarias de la Reforma Judicial.

La pelea inició cuando el coordinador de la mayoría de Morena, Adán Augusto López, y el senador Miguel Ángel Yunes, se acercaron a reclamar al panista, Mario Humberto Vázquez Robles, sus palabras al intervenir en el debate.

La discusión subió de tono entre los escaños de la bancada panista y prácticamente se llegó a los golpes entre el senador de Morena, Luis Fernando Salazar Fernández, y el vicecoordinador del Partido Acción Nacional (PAN), Enrique Vargas del Villar.

El coordinador del Partido Verde Ecologista de México, Manuel Velasco Coello, tuvo que intervenir para separarlos.

Diputados sí tienen sanciones por peleas en el Pleno

En la Cámara de Diputados existen sanciones claras contra legisladores que se confrontan con insultos o incluso a golpes durante las sesiones.

El Reglamento de la Cámara de Diputados establece desde amonestaciones públicas hasta la suspensión de la dieta por un máximo de 60 días, además de la posibilidad de expulsión temporal del salón de sesiones y remoción de comisiones.

¿Y en el Senado?

El Reglamento del Senado de la República establece un marco sobre las responsabilidades y sanciones para senadores en caso de faltas administrativas, disciplina parlamentaria o conductas indebidas.

Según el Capítulo Quinto, “Del Régimen de Responsabilidades y la Disciplina Parlamentaria”:

Responsabilidades políticas y penales: Los senadores están sujetos a las responsabilidades de orden político y penal previstas en la Constitución, el Código Penal Federal, la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos y demás normas aplicables. También deben responder por faltas administrativas y violaciones a la disciplina parlamentaria.

Los senadores están sujetos a las responsabilidades de orden político y penal previstas en la Constitución, el Código Penal Federal, la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos y demás normas aplicables. También deben responder por faltas administrativas y violaciones a la disciplina parlamentaria. Sanciones graves: La destitución, inhabilitación o separación del cargo de un senador se determina y aplica conforme a los procedimientos de juicio político y declaración de procedencia establecidos en los artículos 110 y 111 de la Constitución, así como en la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.

La destitución, inhabilitación o separación del cargo de un senador se determina y aplica conforme a los procedimientos de juicio político y declaración de procedencia establecidos en los artículos 110 y 111 de la Constitución, así como en la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. Faltas administrativas: Cualquier falta administrativa cometida por servidores públicos del Senado será sancionada por el órgano interno de control, de acuerdo con los procedimientos establecidos

Cualquier falta administrativa cometida por servidores públicos del Senado será sancionada por el órgano interno de control, de acuerdo con los procedimientos establecidos Disciplina parlamentaria: Los senadores deben cumplir normas de asistencia, orden, uso de la palabra, funcionamiento en la tribuna, debates y votaciones, tanto en el Pleno como en comisiones y comités. El incumplimiento de estas normas puede generar sanciones internas según el Reglamento y la Ley.

[NO TE VAYAS SIN LEER: Fernández Noroña presentará denuncia contra “Alito” Moreno y otros 3 más]

Es importante señalar que los senadores gozan de fuero constitucional, lo que significa que no pueden ser detenidos ni procesados judicialmente sin el consentimiento del Senado, excepto en casos de flagrancia por delitos graves. Sin embargo, esto no exime a los senadores de su responsabilidad ante actos de violencia.