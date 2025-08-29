GENERANDO AUDIO...

El presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, afirmó que no teme a Alejandro Moreno “Alito”, con quien podría reencontrarse este viernes en la sesión extraordinaria de la Comisión Permanente, donde se prevé la presencia del dirigente priista.

Entrevistado durante la plenaria de Morena, Noroña aseguró que el miedo “no está en su cuerpo” y recordó que el priista sustituirá a Carolina Viggiano en la sesión. Incluso ironizó al preguntar si Moreno acudiría “a golpearlo nuevamente”, tras la trifulca ocurrida en el Senado.

Noroña acusa agresión de priistas

El senador reiteró que fueron seis legisladores priistas quienes lo agredieron físicamente en su papel de presidente de la Cámara Alta. “¿El cobarde soy yo, el que huyó soy yo?”, dijo de forma sarcástica al rechazar las versiones en su contra.

Fernández Noroña adelantó que su bancada impulsará en la Comisión Permanente una resolución de condena a los hechos de violencia registrados en el recinto legislativo. Aseguró que la postura de su grupo parlamentario será firme en el rechazo a este tipo de agresiones.

Evade cuestionamientos sobre su casa

Fiel a su estilo, el legislador evitó responder preguntas sobre la polémica en torno a la casa valuada en 12 millones de pesos en Tepoztlán. “No es tema”, respondió de manera tajante al ser cuestionado por reporteros.

Con la confirmación de la asistencia de Alejandro Moreno, la expectativa se centra en el posible encuentro entre ambos legisladores. La sesión de este viernes podría marcar un nuevo capítulo en la confrontación entre Morena y el PRI en el Congreso.

