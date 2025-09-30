GENERANDO AUDIO...

Foto: Cuartoscuro/Archivo

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, afirmó este martes en el Senado que en la actual administración federal no existen compromisos mafiosos ni acuerdos con criminales. Advirtió que quien cruce la línea de la legalidad deberá asumir las consecuencias, “se trate de quien se trate”.

Durante su comparecencia como parte del análisis del Primer Informe de labores de la titular del Ejecutivo federal, Rodríguez destacó que el Gobierno trabaja con una política de cero corrupción y cero impunidad, siempre “del lado del pueblo”.

Rosa Icela Rodríguez descarta pactos mafiosos

La funcionaria señaló que en México existe gobernabilidad y que el país atraviesa por una transformación histórica que busca un verdadero cambio de régimen. Subrayó que el Gobierno apuesta por la civilidad, el diálogo y la concertación para construir un país más justo, democrático, libre y soberano.

México no está condenado a la violencia

Rodríguez aseguró que se han obtenido resultados en materia de seguridad y reiteró que México no está condenado a vivir en violencia. “Nuestro México está destinado a la paz”, expresó ante senadores, al insistir en que la estrategia federal busca atender las causas de fondo y garantizar la tranquilidad de la población.

En su mensaje, la secretaria de Gobernación insistió en que la prioridad es consolidar un modelo de seguridad que no dependa de acuerdos con el crimen, sino de un trabajo institucional que refuerce la confianza ciudadana.