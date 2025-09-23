“No voy a debatir con Petro”: Sheinbaum sobre asesinato de cantantes colombianos en CDMX

GENERANDO AUDIO...

Foto: cuartoscuro/ AFP

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, afirmó este martes que no entrará en debate con su homólogo de Colombia, Gustavo Petro, tras el asesinato de los artistas colombianos B-King y DJ Regio Clown en la Ciudad de México.

La mandataria subrayó que será la Fiscalía capitalina la encargada de avanzar en las investigaciones para esclarecer el caso, al tiempo que calificó lo sucedido como un “lamentable episodio” que debe ser investigado a fondo.

Sheinbaum responde a críticas de Petro

“No voy a entrar en debate con el presidente Petro. Creo que es un lamentable episodio y tiene que hacerse la investigación a fondo”, declaró Sheinbaum durante su conferencia matutina en Palacio Nacional.

La presidenta también defendió la actuación de las autoridades locales, al señalar que desde el momento en que se denunció la desaparición de los dos ciudadanos se activaron los protocolos de búsqueda en la Ciudad de México. Sin embargo, los cuerpos fueron localizados posteriormente sin vida.

Relación diplomática entre México y Colombia

Sheinbaum aclaró que, pese a las declaraciones de Petro, la relación diplomática entre México y Colombia se mantiene sin problema y destacó la importancia de la cooperación bilateral.

El caso ha generado atención internacional luego de que Petro reclamara públicamente a México el esclarecimiento de la desaparición y posterior hallazgo de los dos artistas colombianos.

Las autoridades mexicanas informaron que la Fiscalía CDMX continuará con las investigaciones para determinar las causas de la muerte y dar seguimiento a las posibles líneas del caso.