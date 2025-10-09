“No voy a entrar en debate con él”, Sheinbaum responde a Uno TV sobre vuelo de Noroña

GENERANDO AUDIO...

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo evitó pronunciarse sobre la polémica generada por el uso de un avión privado por parte del senador de Morena Gerardo Fernández Noroña durante una gira en Coahuila. Desde Palacio Nacional, la mandataria contestó a UnoTV.com y aseguró que será la ciudadanía quien juzgue las acciones de los funcionarios públicos.

“No voy a entrar en debate con él. Cada quien es libre de opinar y a cada quien nos evalúa la gente. No voy a entrar en debate”.

#Mañanera 🗣️ Tras las declaraciones de Noroña sobre el uso de un avión privado en su gira por Coahuila, @Claudiashein evitó polemizar: “Cada quien es libre de opinar y que a cada quien nos evalúe la gente”.

Polémica por uso de jet privado

El legislador Gerardo Fernández Noroña volvió a estar en el centro de la controversia tras difundirse un video en redes sociales que muestra su arribo a un jet privado de lujo en el aeropuerto de Piedras Negras, Coahuila.

Durante su gira, Noroña visitó Torreón, Francisco I. Madero, Piedras Negras y Acuña, y justificó el uso del avión asegurando que se trató de un “taxi aéreo” contratado por razones de agenda. “Tenía poco tiempo para hacer la gira por Coahuila”, explicó a medios de comunicación.

Noroña responde a críticas y defiende su traslado

Ayer, el senador defendió su decisión y aseguró que no utilizó recursos públicos para el traslado. “No se pagó con dinero público, de ninguna manera. Absolutamente no”, afirmó al ser cuestionado por reporteros.

Asimismo, negó haber violado los principios de austeridad republicana, argumentando que la presidenta Sheinbaum ha señalado que, “cuando es necesario, se puede utilizar” este tipo de transporte.

En medio de la discusión con los medios, Fernández Noroña ironizó que el vuelo había sido pagado por el empresario Ricardo Salinas Pliego, y lanzó un comentario sarcástico hacia un reportero de TV Azteca, a quien llamó “humilde empleado” del dueño de la televisora.

Antecedentes de controversia

No es la primera vez que Fernández Noroña enfrenta críticas por temas de lujos y congruencia política. Anteriormente fue señalado por la propiedad de una casa en Tepoztlán, Morelos, mientras mantenía un discurso de austeridad dentro de su partido.

Pese a las críticas, el legislador insiste en que “no hay ninguna situación incorrecta” y que continuará con sus recorridos por el país.

