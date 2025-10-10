Nombran a Roberto Velasco Álvarez como subsecretario para América del Norte

GENERANDO AUDIO...

Roberto Velasco Álvarez. Foto: Gobierno de México.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, nombró a Roberto Velasco Álvarez como subsecretario para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

El Senado de la República recibió el oficio de la mandataria nacional con el nombramiento que, conforme al marco legal, deberá ser ratificado.

Se prevé que la Comisión de Relaciones Exteriores determine en los próximos días la fecha de la comparecencia en la que Velasco expondrá su plan de trabajo y responderá las preguntas de los senadores.

¿Quién es Roberto Velasco Álvarez?

Roberto Velasco Álvarez es desempeña como jefe de la Unidad para América del Norte en la SRE.

Es licenciado en Derecho por la Universidad Iberoamericana y cuenta con una maestría en Políticas Públicas por la Universidad de Chicago, donde se desempeñó como editor en jefe de la Chicago Policy Review y realizó una estancia en la oficina del alcalde de esa ciudad.

Su trayectoria en el servicio público incluye cargos en la Secretaría de Economía, la administración de la Ciudad de México y la Asamblea Legislativa del entonces Distrito Federal.

Tras las elecciones presidenciales de 2018, Velasco fue invitado por Marcelo Ebrard para apoyar el proceso de transición. Posteriormente, entre diciembre de 2018 y junio de 2020, ocupó el cargo de director general de Comunicación Social de la cancillería.