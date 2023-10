Acepta Norma Piña invitación al Senado para defender fideicomisos del Poder Judicial

Norma Piña Hernández, ministra presidenta de la SCJN, aceptó la invitación de legisladores de Morena, PRI y PAN para acudir al Senado de la República a defender los 13 fideicomisos del Poder Judicial que la Cámara de Diputados votó por desaparecer.

Al inicio de la sesión del pleno del Alto Tribunal, Piña Hernández reiteró su llamado al diálogo con los legisladores a fin de garantizar los derechos de los trabajadores del Poder Judicial.

“Con el mayor respeto republicano, me dirijo a los otros Poderes de la Unión, con la convicción plena de que el Poder Judicial Federal no es oposición política; no es adversario. El Poder Judicial defiende la Constitución e imparte justicia. La independencia judicial no es un privilegio de los jueces, es un derecho humano de todas las personas”

Norma Piña Hernández, ministra presidenta de la SCJN