Norma Piña llama al diálogo; da primer informe de labores

La impartición de justicia no es monopolio, ni responsabilidad única del Poder Judicial. La ministra presidenta de la SCJN y del CJF, Norma Piña, llamó a privilegiar el diálogo y la colaboración entre poderes para garantizar la impartición de justicia.

“… El cambio que todos anhelamos en la justicia de nuestro país no solo está en manos del Poder Judicial Federal. Tampoco es exclusivo del Poder Ejecutivo, ni Legislativo Federales”. Norma Lucía Piña Hernández. Ministra Presidenta de la SCJN



Con este argumento, la ministra presidenta, hizo un exhorto a trabajar de manera conjunta.

“…Estamos ante una responsabilidad de Estado. Ante una responsabilidad compartida entre todas las autoridades de los distintos órdenes de gobierno. Se requiere convicción, pasión, conocimiento y recursos. Apostemos por trabajar en colaboración para garantizar el respeto a nuestra Constitución y a la integridad y dignidad de todas las personas”. Norma Lucía Piña Hernández. Ministra Presidenta de la SCJN



Al presentar el informe del Poder Judicial de la Federación, Piña Hernandez señaló que es imperativo privilegiar el diálogo y hacer a un lado la obstinación y los sectarismos.

“… Estos momentos de cambio exigen que saquemos lo mejor de nosotros mismos. No por medio de la obstinación, sino del diálogo. No por medio del sectarismo, sino de la inclusión. No por medio de las palabras, sino de los hechos. No por medio del protagonismo, sino de una participación activa y, sobre todo, colaborativa”. Norma Lucía Piña Hernández. Ministra Presidenta de la SCJN

Reiteró que la defensa de la independencia judicial ha quedado de manifiesto ante quienes pretenden debilitar y deslegitimar la labor de los juzgadores del país.

“…La defensa de la independencia judicial de la que hemos sido testigos surge, no sólo del interior de quienes la vivimos en ejercicio de nuestras funciones, sino también de quienes, con el debilitamiento de la judicatura, con la deslegitimación de nuestra función social, ven amenazada la defensa de sus derechos, de su dignidad”.

La ministra presidenta informó que durante este año, el Poder Judicial de la Federación recibió un total de un millón 493 mil 712 asuntos, los cuales se sumaron a los 531 mil 571 asuntos en cartera, para dar un total de carga laboral de dos millones 25 mil 283 expedientes.