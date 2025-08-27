GENERANDO AUDIO...

La casa de Noroña tiene vistas a la montaña. Fotos: Cuartoscuro

Gerardo Fernández Noroña se encuentra en el centro de la polémica por su casa de 12 millones de pesos en Tepoztlán, Morelos. El senador de Morena reconoció que adquirió la propiedad en 2024 y aseguró que la compra fue posible gracias a su trabajo.

En redes sociales circulan videos en los que el legislador muestra su residencia, misma que ha utilizado también como escenario habitual para sus transmisiones en vivo.

¿Cómo es la casa de 12 mdp de Noroña en Tepoztlán?

“Es una maravilla de lugar“, expresó Fernández Noroña en un recorrido virtual por su casa en Tepoztlán. Desde los ventanales de la residencia se pueden observar amaneceres y atardeceres, además de las montañas que rodean la zona.

El legislador mostró que la propiedad cuenta con distintos jardines, amplias estancias decoradas con artesanías, terrazas, una estatua de Buda y grandes ventanales.

“La casa tiene dos recámaras, esta es la puerta principal, la fuente está padrísima. Padrísimo lugar, soy muy feliz aquí“, dijo durante la grabación.

Según explicó, la residencia tiene mil 200 metros cuadrados de terreno y 259 de construcción.

“La fuente está padrísima, yo soy muy feliz aquí, aquí me he recuperado y aquí vivo a toda ma…”, reiteró.

En su recorrido también enseñó la cocina, las escaleras de acceso y las puertas elaboradas con arte popular.

Noroña responde a cuestionamientos por su patrimonio

Ante las críticas, el senador defendió la procedencia de los recursos con los que adquirió la casa de 12 mdp en Tepoztlán.

“El patrimonio que yo tengo lo he construido con muchísimo trabajo y esfuerzo, nadie me ha regalado nada, absolutamente nadie y mucho menos un grupo criminal“, declaró en un encuentro con la prensa.

Detalló que la casa fue adquirida en 2024 mediante un crédito hipotecario, el cual sigue pagando.

“Con mi ingreso como senador y mi ingreso en YouTube, yo estoy pagando un crédito (…) en octubre cumplo el primer año de estarla pagando“, explicó.

El legislador también comentó que reta a quienes cuestionan su patrimonio a que presenten pruebas de que la propiedad fue obtenida de manera ilegal.

