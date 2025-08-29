Noroña cerrará presidencia del Senado entre reformas, choques y polémicas

GENERANDO AUDIO...

Foto: Cuartoscuro

Gerardo Fernández Noroña cerrará el próximo 31 de agosto de 2025 su presidencia del Senado y de la Comisión Permanente con un balance, según él, “productivo e intenso”, donde destacó la reforma al Poder Judicial que permitirá la elección por voto universal, directo y secreto de sus integrantes.

El senador calificó este periodo como “el ciclo más importante” de su carrera y una “experiencia extraordinaria”. Además, afirmó que México es independiente y soberano, y que su apuesta es la coordinación e intercambio de información contra el crimen organizado.

Reforma al Poder Judicial y balance del periodo

Durante la conferencia de prensa de su balance, Noroña subrayó que todas las sesiones se realizaron sin ser “reventadas”. La más “dura” fue la de la reforma al Poder Judicial, con toma del recinto, que finalmente avanzó.

“Entonces después de esa, que además fue al principio de mi presidencia, pues casi cualquier cosa que hubiese sucedido era manejable, y yo estoy muy contento, estoy muy satisfecho, por supuesto, siempre se puede hacer mejor, siempre se puede hacer un balance crítico, pero yo estoy bien, estoy tranquilo, estoy en paz, estoy preparado para mi nueva etapa. Les tengo una sorpresa el primero de septiembre, grandecita, que no diré, por supuesto”, expresó.

Recordó que pedir intervención militar extranjera es “irresponsable”, y aludió a que la última “ayuda” de EE. UU. “nos robó 60% del territorio”.

El funcionario indicó que el ministro electo Arístides Rodrigo Guerrero podrá acudir a su toma de protesta cuando su salud lo permita, tras su accidente. En otro tema, condenó el asesinato de periodistas en Palestina y citó reportes de hambruna por bloqueo, al pedir atención internacional.

Viajes, casa y choques en tribuna, los escándalos de Noroña La gestión de Fernández Noroña fue todo menos gris, ya que se vivió entre declaraciones polémicas, enfrentamientos y su defensa e interpretación la “justa medianía” Viaje en primera clase (marzo 2025): se documentó un vuelo al extranjero con recursos públicos; Morena endureció estatutos y prohibió el “turismo político” con dinero del erario.

se documentó un vuelo al extranjero con recursos públicos; endureció estatutos y prohibió el con dinero del erario. Casa en Tepoztlán: propiedad valuada en 12 millones de pesos (aprox. 1,200 m² ). Noroña dijo que la compró a crédito con ingresos como senador y de redes sociales ; sobre un Volvo señaló que era préstamo .

propiedad valuada en (aprox. ). Noroña dijo que la compró con ingresos como y de ; sobre un señaló que era . Altercado en el AICM (septiembre 2024): disputa con Carlos Velázquez de León en sala VIP; hubo disculpa pública en mayo de 2025 como parte de un acuerdo.

disputa con en sala VIP; hubo en mayo de 2025 como parte de un acuerdo. Choque con “Alito” Moreno (27 de agosto de 2025): empujones al cierre de la Comisión Permanente; un camarógrafo resultó lesionado. Noroña anunció denuncias y posibles sanciones legislativas.

Su postura ante la “justa medida”

El aún presidente del Senado reconoció que las políticas públicas deben ser austeras, “eso es indiscutible”, dijo; sin embargo, aboga porque se entienda la justa medianía en base al ingreso determinado por la ley. “Nosotros debemos vivir en base a nuestro ingreso, la fatuidad no es bien recibida, los lujos y los excesos no son bien recibidos. Pero también las cosas son relativas”.

“Para mucha gente comer tres veces al día es un lujo, para mí que vengo de una familia de pobres, de trabajadores, trabajadoras, era un lujo comer una gordita y un tlacoyo el domingo o una torta de queso de puerco y de jamón. Entonces, no se debe confundir, nosotros trabajamos para que todo el pueblo viva bien”.

El legislador cerró con un mensaje político: “Pueblo de México, te cumplimos, este primer año legislativo los senadores y senadores de nuestro movimiento estuvimos a la altura de la responsabilidad y supimos honrar los compromisos de campaña”.

